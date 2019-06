Xác định danh tính thanh niên đâm nữ chủ tiệm cầm đồ rồi kéo lên tầng 2 cố thủ ở Hà Nội

Quán cầm đồ xảy ra vụ việc.

Liên quan đến vụ việc nam thanh niên xông vào quán cầm đồ, đâm nữ chủ quán trọng thương rồi kéo lên tầng 2 cố thủ, xảy ra tại đường Xuân Phương (phường Đông Ngạc), cơ quan Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội vừa thông tin về vụ việc.

Theo thông tin từ cơ quan này, nam thanh niên gây án được xác định là Bùi Văn Chức (27 tuổi, ở huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình).

Theo đó, vào khoảng 19h ngày 7/6, người dân nghe nhiều tiếng hô hoán tại cửa hàng cầm đồ số 46 đường Thụy Phương, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Lúc này, một nam thanh niên dùng dao nhọn gí vào cổ nữ chủ quán cầm đồ rồi kéo nạn nhân lên gác cố thủ suốt 2 giờ.

Qua điều tra xác định, trước đây, Chức có đặt chiếc xe máy ở tiệm cầm đồ này.

Đến tối 7/6, Chức đến lấy xe máy thấy đông người quá nên nhảy vào khống chế bà chủ tiệm cầm đồ và đưa người phụ nữ này lên tầng 2 để uy hiếp, cố thủ và yêu cầu lực lượng công an cung cấp phương tiện để hắn đi khỏi hiện trường.

Đến khoảng 2040 phút cùng ngày thấy Chức sơ ý, Thượng tá Lê Đức Hùng - Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cùng Trưởng Công an phường Đông Ngạc lập tức dùng kỹ năng nghiệp vụ, khống chế và đưa đối tượng về trụ sở công an cùng chiếc xe máy nhãn hiệu Air Blade mà hắn ta lái đến hiện trường. Nữ chủ cửa hàng cầm đồ được đưa đi cấp cứu sau đó.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Theo Hoàng Hải (Soha/Trí Thức Trẻ)

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật