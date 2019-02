Xác định danh tính tài xế Mazda3 gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội

Chiều 15-2, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân thông tin, quá trình khám nghiện hiện trường bước đầu xác định người điều khiển ô tô Mazda3 mang BKS 30E-864.59 gây tai nạn liên hoàn trên đường Trường Chinh là anh Phạm Văn Đức (57 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại 95A phố Huế, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Hiện trường vụ tai nạn.

Do cú tông mạnh làm xe của anh Linh điều khiển lao về phía trước rồi va chạm với xe ô tô Misubishi BKS: 57L-5425 của ngân hàng Sài Gòn Công Thương do aanh Nguyễn Ngọc Đức (33 tuổi ở Đông Mác, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) điều khiển đi theo ngược chiều.

Theo tài liệu khám nghiệm hiện trường của cơ quan Công an, vào khoảng 15h15 ngày 15-2, anh Đức điều khiển xe ô tô Mazda3 mang BKS 30E-864.59 từ hướng Ngã Tư Sở đi Ngã Tư Vọng đến ngang số nhà 347 Trường Chinh thì đâm vào cột biển chỉ dẫn quay đầu ở giữa dải phân cách cứng, sau đó đâm tiếp vào xe mô tô Airblade, BKS: 26K6-8389 do anh Nguyễn Xuân Linh (28 tuổi trú tại xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) điều khiển chở theo chị Đâu Thị Trang (27 tuổi, quê ở tỉnh Sơn La).

Không dừng lại ở đó, xe ô tô Mazda 3 do anh Đức điều khiển tiếp tục đâm vào xe mô tô SH Mode mang BKS 29G1- 591.02 do chị Lê Tố Quyên (20 tuổi ở 30A Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) điều khiển cùng chiều kéo dê tiếp tục đâm vào xe ô tô Hyundai BKS: 29A- 146.22 do anh Cao Mạnh Hùng (23 tuổi, ở phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) điều khiển đi theo ngược chiều và dừng lại.

Hậu quả, làm 3 xe ô tô và 2 xe máy bị hư hỏng. Còn anh Linh và chị Trang bị thương được đưa đi cấp cứu tại bện viện Đại Học Y Hà Nội.

Hiện Công an quận Thanh Xuân đang thụ lý giải quyết vụ việc.

