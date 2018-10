Xác định danh tính đối tượng chém bé gái lớp 2 nguy kịch

Trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an phường Tây Mỗ cho biết, công an phường vừa phối hợp với Công an quận Nam Từ Liêm bắt giữ đối tượng Lê Văn Vương (SN 1998, ở tổ dân phố Nhuệ Giang, phường Tây Mỗ) để điều tra về hành vi giết người.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt giữ đối tượng Lê Văn Vương để điều tra về hành vi giết người. Ảnh minh họa

Trước đó, khoảng 21h tối 20/10, khi cháu Hà Thị M. (SN 2011, trú phường Tây Mỗ, hiện là học sinh lớp 2A trường Tiểu học Nam Từ Liêm) đang chơi trước sân nhà thì bất ngờ bị đối tượng Vương lôi vào góc sân và dùng dao chém.

Phát hiện sự việc, chị H. (mẹ cháu M.) đã lao vào cứu con cũng bị đối tượng chém gây thương tích.

Theo cơ quan chức năng, đối tượng Vương hiện đang là sinh viên năm thứ 2 của trường Cao đẳng du lịch Hà Nội. Hiện động cơ gây án vẫn đang được công an điều tra, chưa rõ nguyên nhân.

Được biết bé M. bị nhiều chém nhiều nhát khiến dạ dày, phổi, gan đều bị thủng. Hiện bé M. đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng nguy kịch.

Hoàng Duyên

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật