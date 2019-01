Vừa vào quán ăn, đối tượng mang lệnh truy nã đặc biệt bị tóm

Chiều 141, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định tạm giữ hình sự Phạm Trần Hoàng Sơn (34 tuổi, ngụ P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM) về hành vi liên quan đến ma túy.

Ngày 8/11/2017, Sơn bị Công an tỉnh Quảng Ninh phát lệnh truy nã đặc biệt.

Chiều 9/1, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp đối tượng Sơn và nhóm bạn đi trên ô tô khi đang dừng chân tại một quán ăn trên địa bàn xã Tân Ngãi (TP.Vĩnh Long).

Hiện trường vụ bắt giữ Sơn

Ba người đi cùng với Sơn được xác định là Hồ Quốc Việt (38 tuổi, ngụ xã An Thái Đông, huyện Cái Bè, Tiền Giang), Trần Thị Mộng Tuyền (25 tuổi, ngụ xã Phú Vinh, huyện Định Quán, Đồng Nai) và Võ Thị Thúy Kiều (31 tuổi, ngụ xã Tà Lài, huyện Tân Phú, Đồng Nai).

Tiến hành kiểm tra xe ô tô của nhóm đối tượng Sơn, lực lượng chức năng phát hiện nhiều viên nén ma túy và dụng cụ để sử dụng ma túy. Qua xét nghiệm cả 4 đối tượng trên đều dương tính với ma túy.

Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử lý hành chính đối với Tuyền và Kiều về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng đối tượng Sơn và Việt, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

