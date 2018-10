Vừa lừa đảo 830 triệu, giám đốc doanh nghiệp bị cướp

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Huỳnh Văn Khon (34 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH máy nông nghiệp Hoàng Minh (gọi tắt Công ty Hoàng Minh).

Cảnh sát cho biết bốn tháng trước, ông Lê Văn Lạ ngụ TP Cần Thơ đến Công an huyện Tam Nông trình báo vừa bị Khon lừa chuyển vào tài khoản số tiền 830 triệu đồng.

Qua người quen giới thiệu, ông Lạ biết Khon cần vay tiền để chuyển qua tài khoản ngân hàng, hợp thức hóa đơn chứng từ giao dịch mua bán cát với doanh nghiệp tại Cần Thơ.

Khon tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Khon đề nghị trả 0,3% lãi suất trên tổng số tiền vay. Sáng 1/6, ông Lạ đến thị trấn Tràm Chim (huyện Tam Nông) gặp Khon. Sau khi thỏa thuận, ông Lạ chuyển vào tài khoản của Công ty Hoàng Minh 830 triệu đồng.

Khi ông Lạ vừa hoàn tất thủ tục chuyển tiền vào tài khoản Công ty Hoàng Minh, Khon lấy cớ ra ngoài nghe điện thoại rồi lên xe bỏ trốn.

Cảnh sát điều tra vào cuộc, phát hiện có hai người đàn ông sử dụng thẻ ATM và giấy ủy nhiệm chi của Công ty Hoàng Minh đến phòng giao dịch ngân hàng tại huyện Thanh Bình rút số tiền 100 triệu đồng. Cảnh sát đã phong tỏa số tiền 730 triệu đồng còn lại trong tài khoản.

Trong lúc cảnh sát điều tra vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Khon đến trình báo bị 4 thanh niên chặn ở đoạn đường vắng, cướp chiếc túi ngay sau khi rời ngân hàng hôm 1/6.

Khon cho biết bên trong túi xách chỉ có một ít tiền, điện thoại, con dấu cùng giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp.

Sau đó, cơ quan điều tra làm việc với hai người đàn ông rút 100 triệu đồng tại phòng giao dịch thì họ khai làm theo chỉ đạo của Khon.

Tiếp đến, cảnh sát bắt giữ 4 nghi can gây ra vụ cướp, gồm: Nguyễn Minh Cường, Nguyễn Văn Công, Nguyễn Linh Nhựt (cùng ngụ xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh) và Nguyễn Quang Duy (ngụ phường 4, TP Cao Lãnh).

Nhóm 4 thanh niên gây ra vụ cướp, gồm: Cường, Công, Nhựt và Duy. Ảnh: Công an cung cấp.

Bốn nghi can khai biết trước kế hoạch lừa đảo của Khon và nghĩ gã này bỏ số tiền lừa đảo được của nạn nhân vào túi xách nên âm thầm bám theo, chờ đến đoạn đường vắng gây án. Tuy nhiên, bên trong chỉ có giấy tờ công ty, một ít tiền mặt và cả giấy tờ cầm xe máy của giám đốc doanh nghiệp.

Công an huyện Tam Nông đã bàn giao hồ sơ, bị can Khon cho cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục thụ lý theo thẩm quyền và làm rõ hành vi phạm tội nhóm 4 nghi can gây ra vụ cướp cùng những người liên quan.

