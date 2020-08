Vừa hết cách ly xã hội, 9X mượn xe máy của bạn đi… cướp giật

Trưa 31/8, Công an TP Hội An cho hay, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng cướp giật tài sản của du khách nước ngoài.

Vĩnh cùng tang vật vụ án

Trước đó, khuya ngày 27/8, khi chị Anastazja Barbara Szagajdenko (Quốc tịch Ba Lan) đang mở cổng vào ngôi nhà thuê ở phường Tân An, TP Hội An, thì bị một đối tượng đi trên xe máy áp sát, giật chiếc balo trên giỏ xe đạp của nữ du khách. Tài sản bị mất gồm 4 triệu đồng, 4 thẻ tín dụng và một số giấy tờ tùy thân.

Ngay khi tiếp nhận tin báo và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Hội An đã khẩn trương rà soát các đối tượng. Đến 8h sáng 28/8, các trinh sát đã bắt được đối tượng gây án là Phạm Hữu Vĩnh (SN 1990, trú khối Nam Diêu, phường Thanh Hà, TP Hội An), đồng thời thu hồi tài sản cho bị hại.

Chiều 27/8, TP Hội An cũng vừa kết thúc cách ly xã hội theo Chỉ thị 16.

Tại cơ quan công an, Vĩnh khai nhận, đêm 27/8, sau khi mượn xe máy của một người bạn, đối tượng đảo quanh các tuyến phố ở TP Hội An tìm "con mồi". Đến khoảng 23h40 cùng ngày, khi đang chạy trên đường Lê Hồng Phong, Vĩnh phát hiện chị Anastazja nên tìm cách áp sát giật ba lô.

Sau khi lục lấy ví tiền, Vĩnh vứt ba lô xuống sông. Số tiền cướp được, Vĩnh mang trả nợ 680 ngàn đồng, còn lại tiêu xài hết.

Được biết, chiều 27/8, tỉnh Quảng Nam cũng vừa có quyết định kết thúc cách ly xã hội đối với TP Hội An sau khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát.

Theo Infonet





Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật