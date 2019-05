Vụ xông vào trường đâm chém 6 cô trò thương vong: Kẻ sát nhân sống khép kín

Như thông tin đã đưa, vào 9h ngày 3/5, tại xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, đối tượng Đỗ Mãnh Chiểu Minh (SN 1994), trú tại xã Đồng Lương đã đột nhập vào Trường Tiểu học Đồng Lương rồi chạy lên tầng 2, vào các lớp 3B, 4B, 5B, 5A, sử dụng dao nhọn đâm cô giáo Trần Thị Thanh (SN 1978) và 5 học sinh đang học trong các lớp này.

Các nạn nhân bao gồm: Lê Hữu Ph. (11 tuổi, lớp 5A), Phạm Đức H. (9 tuổi, lớp 4B), Lê Minh Tr. (10 tuổi, lớp 4A), Lê Văn Đ. (11 tuổi, lớp 5B), Lê Thị Diệp T. (9 tuổi, lớp 3B và cô giáo Trần Thị Thanh, giáo viên chủ nhiệm lớp 5A. Trong đó em Lê Hữu Ph. đã tử vong. Sau khi gây án, nghi phạm Minh đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau 1 giờ truy tìm, nghi phạm Minh bị bắt tại bờ ao bìa rừng, thuộc thôn Tân Tiến, xã Tân Phúc, Lang Chánh. Sau khi bắt được đối tượng, cơ quan công an phối hợp với ngành chức năng kiểm tra nhanh các chỉ số. Qua đó phát hiện, khi gây án đối tượng Minh âm tính với ma túy.

Theo người dân sống cạnh nhà đối tượng cho biết, Minh là con thứ 2 trong gia đình có 2 chị em, là con trai độc nhất nên được bố mẹ và gia đình cưng chiều từ nhỏ, còn chị gái hiện đã lấy chồng. Hoàn cảnh gia đình Minh khó khăn, dù đã lớn nhưng Minh không phải làm bất cứ công việc gì.

Anh T. người sống gần nhà đối tượng Minh kể: “Khoảng 4 -5 năm nay, dường như Minh không bước chân ra khỏi nhà, không nói chuyện với bất kỳ ai ngoài những người trong gia đình. Đối tượng hiện là một kẻ thất nghiệp, chơi game giỏi, nghiện nhiều loại game và thường chơi thâu đêm, suốt sáng. Minh gần như không ra khỏi nhà nên chúng tôi cũng không biết được có bệnh tật gì không. Bố Minh là người từ Nam Định tới đây mua đất của gia đình cháu Ph. rồi làm nhà, sinh sống tại đây đã nhiều năm”.

Chiều 3/5, hàng xóm và các đoàn thể địa phương có mặt tại gia đình ông Lê Văn Quyền, 56 tuổi, thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương để lo hậu sự cho cháu nội ông là Lê Hữu Ph. Theo gia đình, Ph. sống với ông bà từ nhỏ sau khi bố mẹ li hôn, gia cảnh khó khăn. Bố cháu là anh Lê Văn Thuận (32 tuổi) đi làm ăn ở Tây Nguyên. Nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, anh Thuận về quê thăm gia đình. Đến hôm nay thì xảy ra sự việc đau lòng. Vì quá đau xót, anh Thuận ngã quỵ, liên tục gào khóc gọi tên con trong đám tang.

Theo nhiều người dân sống cạnh nhà đối tượng Minh và Cháu Ph. cho biết thêm: “Bố mẹ em Ph. li hôn được vài năm nay, hiện em đang sống với bố và ông bà. Còn mẹ em Ph. sau khi li hôn chồng đã ra ngoài miền Bắc làm công nhân. Hoàn cảnh kinh tế gia đình éo le nhưng em Ph. rất ngoan ngoãn, học giỏi lễ phép đối với mọi người”

Được biết gia đình ông bà nội và cháu Ph. chưa xảy ra xích mích hay mâu thuẫn gì với Minh hay với gia đình thanh niên này.

Trước sự việc đau lòng và nghiêm trọng này, Bộ GD&ĐT gửi công văn hỏa tốc đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo sở GD&ĐT, các sở, ban, ngành liên quan kịp thời cứu chữa cho học sinh bị thương, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình học sinh tử vong cùng gia đình các nạn nhân khác.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu địa phương ổn định tâm lý cán bộ, giáo viên và học sinh trường Tiểu học Đồng Lương, để hoạt động dạy, học sớm trở lại bình thường. Tăng cường giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn các trường học trên địa bàn tỉnh, bảo đảm an toàn về thể chất, tinh thần đối với giáo viên và học sinh.

