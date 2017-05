Vụ xác chết bị rạch bụng, cắt bộ phận sinh dục: Cảnh sát "tiết lộ" hành trình truy bắt kẻ giết người

Từ hình xăm đặc biệt trên thi thể người đàn ông xấu số

Khoảng 11h ngày 22/5, người dân sinh sống quanh bờ sông Bắc Hưng Hải (đoạn chảy qua cầu Thuần Xuyên, thôn Phần Hà, xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi), phát hiện thi thể một nam giới đang trong quá trình phân hủy, trên người có nhiều vết thương tích...

Dưới sự chỉ đạo của Đại tá Đỗ Đình Hào, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết quả khám nghiệm bước đầu xác định nạn nhân là nam giới, có độ tuổi ngoài 20 đến 30, bị tử vong với nhiều vết thương trên thân thể. Trong đó, đáng chú ý có một vết cắt sâu tại cổ, một vết rạch hình chữ T từ ngực xuống bụng... và bộ phận sinh dục đã bị cắt bỏ.

Công an tỉnh Hưng Yên đã thông báo truy tìm tung tích nạn nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng. Dấu vết duy nhất các đơn vị có được là một phần vân tay được Viện khoa học Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Hưng Yên tỉ mỉ thu lượm.

“Một manh mối khác giúp xác định danh tính nạn nhân lúc này là 2 hình xăm khá đặc biệt: một hình xăm con hổ trên vai và một hình xăm cô gái với đôi cánh thiên thần bên cổ tay trái” Đại tá Đào Trọng Bằng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên cho biết.

Qua xác minh, Cơ quan điều tra xác định tại địa bàn huyện Yên Mỹ, có thanh niên tên Nguyễn Văn Thao (24 tuổi, trú tại thôn Hoan Ái, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ) có những đặc điểm trùng khớp với tung tích nạn nhân.

Cơ quan CSĐT đã cho người thân Thao nhận diện, tuy nhiên, bố của Thao cũng không dám chắc đấy có phải con trai mình hay không? Bởi Thao là đối tượng nghiện hút, thường xuyên bỏ nhà đi lang thang, có mối quan hệ xã hội rất phức tạp.

Tổng hợp các nguồn tài liệu, kết hợp với các chứng cứ do Viện khoa học Hình sự Bộ Công an cung cấp, cơ quan Công an xác định danh tính của nạn nhân là Nguyễn Văn Thao.

Giết người với cái giá một chiếc xe lead?

Lần theo các mối quan hệ của nạn nhân, được biết Thao có đông bạn nghiện ở các huyện Ân Thi, Mỹ Hào, Hưng Yên và thường xuyên đi mua ma túy hộ. Song nạn nhân cũng có nhiều mối thâm thù vì chơi không đẹp; có lần Thao bớt xén ma túy giữ lại để sử dụng song có khi cầm tiền thì chiếm đoạt luôn không trả...

Khi kiểm tra facebook của nạn nhân, lực lượng đánh án phát hiện, lần truy cập cuối cùng là 0h ngày 19/5, thời gian này cũng trùng khớp với việc Thao mất tích.

Vào tối 19/5, Thao đến nhà Tuấn để cùng sử dụng trái phép chất ma túy và ngủ lại nhà Tuấn.

Đối tượng Tuấn tại cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên.

Chỉ trong vòng 18h, Cơ quan điều tra đã dựng lên chân dung nghi phạm của vụ án là Phan Văn Tuấn (33 tuổi, trú tại thôn Tử Dương, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ).

Một mặt đấu tranh với Tuấn, mặt khác cơ quan điều tra bí mật tiếp cận khu vực quanh nhà nghi phạm. Tại đây xuất hiện nhiều chứng cứ khẳng định Tuấn là đối tượng liên quan đến cái chết của Thao.

Khi được đưa về cơ quan điều tra, Tuấn lỳ lợm chối tội và không biết Thao là ai. Chỉ đến khi được dẫn giải về nhà, trước những bằng chứng không thể chối cãi, Tuấn đã khai nhận hành vi phạm tội.

Phan Văn Tuấn bắt đầu khai nhận việc sát hại Thao nhưng nhỏ giọt. Theo lời khai ban đầu của Tuấn, trước đó, một người đã thuê Tuấn giết anh Thao với giá thù lao là một chiếc xe máy (xe lead cũ).

Tối 18-5, người này đã rủ Thao đến nhà Tuấn. Hôm đó, Tuấn và người này định hành động ngay tối hôm đó nhưng không thành. Vẫn nuôi ý định giết người, khoảng 14h ngày hôm sau (ngày 19-5), nhân lúc anh Thao đang ngủ tại nhà mình, Tuấn và người này, mỗi người cầm một con dao gây án... Tuấn là người xuống tay trước.

Khi bị đâm, Thao vùng dậy van xin thì bị người này Tuấn đâm tiếp vào người khiến nạn nhân gục ngã rồi bỏ đi.

Sau đó Tuấn đã tìm mọi cách xóa dấu vết gây án. Lý giải cho hành động tàn ác của mình, Tuấn cho rằng, làm như vậy là để khi ném xác xuống sông sẽ phân huỷ nhanh hơn và nạn nhân không nổi lên được; đồng thời nếu có phát hiện thì cũng khiến cơ quan điều tra không xác định được giới tính nạn nhân. Tất cả những hành động này của Tuấn nhằm mục đích đánh lạc hướng, che giấu hành vi phạm tội.

Như vậy, sau 18h (từ ngày 22/5 đến 23/5), Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hưng Yên đã bước đầu khám phá thành công vụ án, kịp thời bắt giữ kẻ thủ ác.

Hiện vụ án đang tiếp tục được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

Sáng cùng ngày (24-5), đại diện lãnh đạo tỉnh và Ban Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã đến gặp gỡ, động viên và trao các quyết định khen thưởng cho các đơn vị khám phá nhanh vụ án giết người, rạch bụng, thả trôi sông xảy ra trên địa bàn huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên vào ngày 22-5 Tại buổi khen thưởng, đại diện lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã biểu dương tinh thần trách nhiệm, chủ động và sự phối hợp tích cực của các đơn vị nghiệp vụ, đã kịp thời xác minh, bắt giữ đối tượng gây án, bác bỏ những thông tin thất thiệt để trấn an dư luận. Nhằm động viên, khích lệ cán bộ, chiến sỹ tham gia điều tra, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khen thưởng 20 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Yên Mỹ; Công an tỉnh cũng quyết định thưởng nóng 10 triệu đồng cho 2 đơn vị trên.

Theo CA online