Vụ Việt kiều bị tạt axit, cắt gân chân ở Quảng Ngãi: Nạn nhân đã tập đi lại bằng nạng, mắt nhìn thấy nhưng mờ

Đã 5 tháng kể từ ngày xảy ra vụ việc 2 kẻ bịt mặt tạt axit, cắt gân chân Việt kiều Canada ở Quảng Ngãi, hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra tìm thủ phạm.

Chiều 5.7, trao đổi với PV báo Thanh niên, thượng tá Đặng Văn Nam, Trưởng phòng CSHS, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vụ việc liên quan đến Việt kiều Canada bị tạt a xít, cắt gân chân xảy ra vào tối ngày 9.2 (mùng 5 Tết Kỷ Hợi) đến nay vẫn đang tiếp tục điều tra, và vẫn chưa tìm ra kẻ thủ ác.

Theo chia sẻ của những người dân ở thôn Tân Hy với nguồn trên cho biết, theo thông tin từ gia đình ông ông Võ Duy Linh (cha của nạn nhân Nghiêm), thì anh Nghiêm hiện đã tập đi lại bằng nạng; còn đôi mắt nhìn thấy được nhưng mờ.

Đồng thời, trên trang facebook cá nhân T.M - bạn gái của anh Nghiêm cũng thường xuyên cập nhật tình trạng sức khoẻ của anh Nghiêm khiến mọi người yên tâm phần nào. Theo đó, trên mạng xã hội có chia sẻ hình ảnh một người đàn ông được chụp từ sau lưng, được cho chính là anh Nghiêm đang tập đi bằng nạng, trên đầu đội mũ vải che kín.

Hình ảnh người đàn ông đang tập đi bằng nạng được chị T.M - bạn gái anh Nghiêm chia sẻ trên trang cá nhân

"Ngày 22 tháng 6, người đàn ông của tôi cuối cùng cũng ra ngoài để đón không khí trong lành với thời tiết đẹp. Tôi rất biết ơn vì lúc đó không có quá nhiều người xung quanh, để anh ấy có thể tận hưởng bước đi của mình mà không ngần ngại với những ánh mặt của người lạ - đang nhìn chằm chằm vào anh ấy (Cố gắng thuyết phục T. ra ngoài là sự nỗ lực và là thành tựu lớn đối với tôi). Việc đi ra ngoài chắc chắn để lại tác động lớn đến tâm lý của T., khi mà sẽ có người liếc nhìn anh ấy. Tôi nói với anh ấy rằng những lúc đó sẽ ổn thôi, mọi người sẽ chỉ nhìn rồi bỏ đi, sau đó sẽ thì họ sẽ chẳng gặp lại mình nữa.

Sau thời gian nằm viện và trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, sức khoẻ của anh Nghiêm đã khá hơn và anh có thể cùng gia đình ra ngoài tận hưởng không khí

T. đang dần hồi phục. Có những ngày thật tồi tệ, khi anh ấy cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường (đặc biệt là sau rất nhiều ca phẫu thuật trong 4 tháng qua, và sẽ còn nhiều ca phẫu thuật hơn nữa trong thời gian tới), có những lúc anh ấy cảm thấy xúc động, thất vọng và nhiều cảm xúc khác nữa. Nhưng vẫn có những ngày tốt đẹp, cả hai chúng tôi cùng cười đùa với nhau, chia sẻ cùng một niềm vui, một nụ cười – chúng tôi biết ơn vì vẫn có nhau trong những lúc này.

Chúng tôi vẫn luôn hy vọng, vào một ngày mà mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ", bạn gái của anh Nghiêm chia sẻ những dòng cảm xúc trên trang cá nhân sau những chuyển biến tích cực về tình trạng sức khoẻ của .

Anh Võ Duy Nghiêm được chuyên cơ chở từ Đà Nẵng đi Thái Lan điều trị

Trước đó, theo thông tin trên báo Vietnamnet khoảng 19h40 đêm 9/2, anh Võ Duy Nghiêm đi xe máy chở bạn gái là chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm đến khu du lịch sinh thái Thiên Đàng (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn).

Lúc này, từ phía sau có hai thanh niên đi xe máy ép sát xe anh Nghiêm, người ngồi sau hất axit vào mặt khiến anh Nghiêm bị bỏng nặng.

2 đối tượng tiếp tục dùng dao mang theo lao tới cắt 3 nhát vào khớp gối, gân chân anh Nghiêm. Gây án cả 2 nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Anh Nghiêm bị bỏng 80% cơ thể, mắt bị axit ăn mòn giác mạc, vùng mặt nạn nhân có dấu hiệu bị nặng thêm do axit ăn mòn vào cơ thể. Sau đó, anh Nghiêm được chuyên cơ chở từ Đà Nẵng đi Thái Lan điều trị.

Trước đó, nguồn tin từ công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị đã thu thập clip do camera an ninh ở một nhà dân xã Bình Thạnh (gần khu vực xảy ra vụ việc) ghi lại hình ảnh hai kẻ lạ mặt bịt kín khẩu trang tạt axit, dùng mã tấu chém vào vùng chân nạn nhân.

Bước đầu ghi nhận, 2 nghi phạm chạy xe máy màu trắng, nói giọng Bắc. Công an tỉnh Quảng Ngãi cùng công an huyện Bình Sơn mở rộng điều tra, phân tích hình ảnh, thu thập chứng cứ ráo riết truy tìm thủ phạm.

