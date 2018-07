Vụ truy sát đến chết ở TP Huế: 8 nghi can đều dưới 19 tuổi

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thừa Thiên Huế cho biết, đã phối hợp với Công an TP Huế, Công an thị xã Hương Thuỷ và các đơn vị có liên quan, bước đầu bắt giữ nhóm đối tượng gây ra vụ giết người tại đường Lê Quý Đôn, TP Huế.

Nhóm đối tượng gây ra vụ án mạng khiến một người tử vong lúc rạng sáng

Như VietNamNet đã đưa tin , khoảng 4h sáng 14/7, khi đang ngồi nhậu tại quán nướng cay Diệu (trên đường Lê Quý Đôn, TP Huế), nhóm của anh Lê Khắc Nhàn (23 tuổi, trú phường An Tây, TP Huế) bất ngờ bị một nhóm thanh niên ngồi bàn bên cạnh gây gổ, lao vào đánh hội đồng.

Khi anh Nhàn và bạn là Lê Quang Kiên (23 tuổi, trú Vĩnh Linh, Quảng Trị) bỏ chạy đến Trung tâm thể thao tỉnh thì nhóm đối tượng kia truy đuổi kịp.

Tại đây, một trong các đối tượng dùng dao đâm liên tiếp vào người anh Nhàn khiến nạn nhân gục tại chỗ, tử vong trên đường cấp cứu.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn - PGĐ Công an tỉnh TT-Huế đang đấu tranh, lấy lời khai đối tượng Trần Văn Vũ

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, bước đầu lực lượng Công an xác định, truy bắt được nhóm nghi phạm gây ra vụ việc. Theo đó, 8 đối tượng gây án có tuổi đời còn rất trẻ, khoảng từ dưới 19 tuổi, đều trú tại TP Huế và thị xã Hương Thuỷ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng Trần Văn Vũ (SN 2002), Nguyễn Văn Vệ (SN 1999, cùng trú thị xã Hương Thủy) bước đầu khai nhận: Vào khoảng 0 - 4h ngày 14/7, Vệ và Vũ cùng một số đối tượng khác đến nhậu tại quán nướng Diệu để uống bia.

Trong lúc ngồi nhậu, cho rằng một số người bàn bên cạnh (anh Nhàn và nhóm bạn - PV) có hành vi “nhìn đểu” mình nên đã lao vào đánh hội đồng.

Khi anh Nhàn cùng nhóm bạn bỏ chạy, Vệ cùng đồng bọn tiếp tục truy sát, đâm nhiều nhát khiến anh Nhàn gục xuống và tử vong trên đường cấp cứu.

Hiện, lực lượng công an tỉnh TT-Huế tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra vụ án.

Theo Vietnamnet

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật