Vụ thi thể trong bao tải bỏ bên lề đường ở Sài Gòn: Thông tin bất ngờ về nguyên nhân tử vong của nạn nhân

Liên quan đến vụ việc thi thể trong bao tải bỏ bên lề đường ở Sài Gòn, chiều 20/4, trên báo Tiền phong đăng tin, theo nguồn tin riêng của báo, bước đầu xác định nạn nhân tới chơi nhà bạn ở quận Tân Bình và bị điện giật tử vong. Những người bạn lo sợ nên ‘phi tang’ nạn nhân C.

Trong chiều nay, các luật sư thuộc Công ty luật TNHH An Thuận Phát (Đoàn Luật sư TP.HCM) trợ giúp pháp lý, tham gia tố tụng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho gia đình nạn nhân Đ.P.C (49 tuổi, ngụ phường 6, quận Tân Bình, TP.HCM) cho hay, Cơ quan điều tra Công an quận Gò Vấp thông tin đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình thụ lý theo thẩm quyền.



Trước đó, ngày 15/4, gia đình của nạn nhân Đ.P.C (46 tuổi, ngụ phường 6, quận Tân Bình, TPHCM), đã gửi đơn yêu cầu Công ty luật TNHH An Thuận Phát (Đoàn LS TP.HCM) cử luật sư tham gia trợ giúp pháp lý, tham gia tố tụng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho gia đình trong thời gian giải quyết vụ việc tại tòa án các cấp (nếu có) và các cơ quan có thẩm quyền.



Như đã thông tin, vào khuya 13/4, trong lúc dọn rác trên lề đường Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM, một người dân phát hiện xác một người đàn ông trong chiếc bao tải màu xanh bên lề đường nên báo công an.

Nhận tin báo, Công an quận Gò Vấp phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt phong tỏa hiện trường. Điều bất ngờ là trong khi khám xét trong người nạn nhân, công an tìm thấy một tờ đơn xin việc kèm theo nội dung: "Chú C, nhà gần Nhà thờ Nghĩa Hòa, phường 6, quận Tân Bình". Qua khám nghiệm hiện trường và kiểm tra trong người nạn nhân, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là Đ.P.C, 46 tuổi, ngụ phường 6, quận Tân Bình, TP.HCM.

