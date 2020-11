Vụ thi thể cụ bà 79 tuổi trong bao tải: Hai con nợ "mất tích" bí ẩn

Ngày 6/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa (Long An) cho biết đang khẩn trương điều tra, làm rõ cái chết của cụ bà Nguyễn Thị Khuôn (79 tuổi, ngụ xã An Ninh Tây, H.Đức Hòa).



Thi thể cụ được tìm thấy trong bao tải đang giai đoạn phân hủy, tại nhà vệ sinh trong nhà H.T.Đ (SN 1970), ngụ cùng xã, cách nhà nạn nhân khoảng 100m. Được biết, căn nhà của người này đã khóa cửa nhiều ngày qua.

Đau đớn trước cái chết đầy uẩn ức của mẹ ruột, chị Lê Thị Hựng (con gái bà Khuôn, SN 1979) cho biết ngay sau khi mẹ mình mất tích, mọi sự nghi ngờ của gia đình dồn vào căn nhà này, không ngờ lại là sự thật.

Trước đó, gia đình tìm kiếm xung quanh nhà bà Đ., có lúc vào sát cửa nhưng cửa khóa nên không thể vào trong. Tới lúc ngửi có mùi hôi bay ra thì mới biết mẹ mình đã chết trong đó.

Thông tin trên báo CAND cho biết, thời điểm bà Khuôn rời nhà đi đến nhà bà Đ. có đem theo một số tài sản trong đó có 1,2 lượng vàng và 30 triệu đồng. Tuy nhiên, lúc khám nghiệm tử thi, số tài sản trên không còn. Thời điểm phát hiện thi thể bà Khuôn, bà Đ. không có ở căn nhà này.



Như Báo Giao thông đưa tin, khoảng 15h30 ngày 28/10, bà Khuôn nhận được thông tin của 2 người phụ nữ cùng địa phương gọi đến nhà để trả nợ. Trước đó, bà Khuôn có cho 2 người này mượn 10 triệu đồng nhưng đã nhiều tháng nay không trả, dù bà đã nhiều lần đòi nợ.

Được biết, 2 phụ nữ trên thường xuyên sang Campuchia, vào casino đánh bạc. Liên tiếp những ngày sau đó, chị Hựng gọi điện vào số máy của 2 phụ nữ trên nhưng không có tín hiệu.

Bước đầu khám nghiệm tử thi, công an phát hiện cơ thể nạn nhân có nhiều dấu vết đáng ngờ, số tài sản gia đình trình báo bà mang theo trước khi mất tích cũng không còn. Do đó, nghi vấn đây là vụ giết người, cướp tài sản là có cơ sở.

Lực lượng chức năng nhận định, có thể nạn nhân bị nghi phạm khống chế, giết chết trước khi bỏ vào bao tải, đem giấu trong nhà vệ sinh, lấy toàn bộ tài sản rồi tẩu thoát.

