Vụ thầy bói chém nhà hàng xóm: Sẽ tiến hành thủ tục đình chỉ vụ án

Vào ngày 7/3, thông tin từ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cho biết bệnh nhân Trịnh Viết Ba (SN 1967) được điều chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định lên điều trị, dù được các bác sĩ tích cực cứu chữa nhưng vì vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Trịnh Viết Ba chính là nghi phạm gây ra vụ án mạng kinh hoàng vào khoảng 4h sáng ngày 5/3, tại ngõ 25 đường Hoàng Hoa Thám, thuộc tổ 2, phường Ngô Quyền, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, làm 2 người chết, 2 người bị thương.

Ngõ 25 đường Hoàng Hoa Thám, thuộc tổ 2, phường Ngô Quyền, thành phố Nam Định nơi xảy ra vụ án mạng làm bàng hoàng dư luận

Sau thời điểm vụ án xảy ra, nghi phạm Trịnh Viết Ba vẫn hôn mê, bất tỉnh nên các điều tra viên, Công an tỉnh Nam Định không thể tiếp xúc lấy lời khai của nghi phạm này, nên cơ quan Công an tỉnh Nam Định chưa đủ hồ sơ để tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Nam Định, do nghi phạm duy nhất của vụ án đã tử vong nên theo quy định của pháp luật, Công an tỉnh Nam Định sẽ thực hiện khởi tố vụ án, đồng thời tiến hành thủ tục đình chỉ vụ án.

Nghi phạm Trịnh Viết Ba đã tử vong vào ngày 7/3

Như đã thông tin, vào thời điểm nói trên, Trịnh Viết Ba (tạm trú taị số nhà 8B/25, đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Nam Định) làm nghề thầy bói vì mâu thuẫn từ trước với nhà hàng xóm là ông Bùi Sỹ Được (SN 1940, làm nghề thầy cúng) nên đã mang dao sang truy sát.

Hậu quả, bà Phùng Thị Mai (SN 1945) vợ ông Được, cùng con dâu ông Được là chị Phạm Thị Dung (SN 1975) tử vong tại chỗ. Còn ông Được và con trai là anh Bùi Sĩ Thắng (SN 1974) bị thương.

Sau khi gây án, đối tượng Ba về nhà khóa trái cửa cắt cổ tay tự tử nhưng được phát hiện và đưa đi cấp cứu.

Được biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do Trịnh Viết Ba cho rằng nhà ông Được yểm bùa nhà mình gây cản trở việc làm ăn nên đã mang hung khí sang đâm cả nhà ông Được.

Theo Dân Trí

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật