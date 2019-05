Vụ thanh niên cầm búa đánh bố bị bố đập lại: Nạn nhân được nuông chiều, từng đuổi đánh bố mẹ

Cơ quan chức năng điều tra, làm rõ sự việc. (Ảnh: KSĐP)

Sáng 2/5, ông Tân Khai Hồng - Chủ tịch UBND xã Vân Luông, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ cho biết, nạn nhân Nguyễn Văn B. (SN 1987, trú tại thôn Mành, xã Vân Luông) bị bố dùng búa đập vào đầu xảy ra vào chiều 1/5, đã tử vong vào đêm cùng ngày sau khi được người thân, chính quyền địa phương đưa đi cấp cứu.

Vị lãnh đạo xã Vân Luông cho biết, hiện chính quyền địa phương cùng gia đình hai bên nội, ngoại đang lo tang lễ cho nạn nhân B.

Trao đổi với PV, ông Tân Khải Hồng cho biết: Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, chính quyền địa phương đã khẩn trương có mặt tại hiện trường và cùng với người dân đưa nạn nhân B. đi cấp cứu. Đồng thời công an xã tiến hành bảo vệ hiện trường, thông báo Công an huyện Tân Sơn, Công an tỉnh Phú Thọ điều tra, làm rõ vụ án.

Theo ông Hồng, ở địa phương gia đình ông Nguyễn Văn H. (SN 1951, bố đẻ B.) kinh tế hết sức khó khăn, bản thân ông này thi thoảng có uống rượu và nhiều lúc tính tình không được nhanh nhẹn như người thường.

Nhận xét về nạn nhân Nguyễn Văn B., ông Hồng cho biết, mặc dù đã ngoài 30 tuổi nhưng người này chưa lập gia đình và không có công việc ổn định, không chịu làm ăn gì.

"Mặc dù còn trẻ tuổi nhưng B. tối ngày chỉ biết đến rượu, có thể nói là con "ma" rượu khi có nhiều hôm say tối ngày...", ông Hồng nói.

Vị lãnh đạo xã Vân Luông cho hay, B. mặc dù không nghiện ngập ma tuý nhưng được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ, thường xuyên tụ tập bạn bè uống rượu từ sáng tới tận đêm.

Nhiều lần B. uống rượu say không phân biệt được đâu là nhà, đâu là nơi nghỉ ngơi. Anh ta uống rượu say là bạ đâu ngủ đấy, có khi ngủ gốc cây, đống rơm thậm chí trời mưa còn ngủ cả ngoài đường.

"Nhiều năm nay, B. thường xuyên uống rượu say về đuổi đánh 2 bố mẹ, đập phá đồ đạc.

Bố mẹ nuôi được con gà, vịt gì là hắn ta lại kéo bạn về thịt uống rượu...", vị chủ tịch UBND xã Tân Hồng chia sẻ.

Ông Hồng cho hay, chính quyền địa phương đã nhiều lần vận động, tuyên truyền khuyên bảo B. bỏ rượu tu chí làm ăn, lập gia đình nhưng anh ta không chịu thay đổi tính nết.

Như đã thông tin, vào khoảng 13h ngày (1/5), Nguyễn Văn B. đi uống rượu say về đã xảy ra mâu thuẫn với bố là ông Nguyễn Văn H.

Sau đó, B. đã cầm búa đánh bố nhưng ông H. đỡ được và cướp lại được chiếc búa.

Lúc này, trong người ông H. cũng đã ngấm men rượu, do không giữ được bình tĩnh đã cầm búa vừa cướp được đập liên tiếp 2 nhát vào đầu con trai khiến nạn nhân bị thương nặng.

Ngay sau đó, B. được người thân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Tân Sơn, Công an tỉnh Phú Thọ điều tra, làm rõ.

Theo Soha/Trí Thức Trẻ

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật