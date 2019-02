Vụ sát hại lái xe taxi: Hành trình phá án vất vả ít ai biết của trinh sát hình sự

Như Báo ANTĐ đã đưa tin, vào 19h40 ngày 3-2-2019, các trinh sát hình sự của 3 lực lượng (Cục CSHS - Bộ Công an, Phòng CSHS - CATP Hà Nội, Đội CSHS - CAQ Nam Từ Liêm) đã bắt giữ Nguyễn Cảnh An (SN 16-8-1999, trú tại xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An), khi đối tượng đang lẩn trốn ở tỉnh Hòa Bình.

An là đối tượng nghi thực hiện hành vi cứa cổ, sát hại lái xe taxi của hãng Linh Anh ở khu vực cổng phụ của SVĐ Mỹ Đình vào tối hôm 29-1.

Đối tượng gây án bị di lý từ Hòa Bình về Hà Nội trong tối ngày 3-2. Ảnh: Trung Hiếu

Sau khi nghe thông tin, dư luận đã hết sức cảm phục nỗ lực của lực lượng Công an - trong đó, các đơn vị của CATP Hà Nội là lực lượng chủ công - khi vụ án khó được phá chỉ trong vòng 5 ngày, ngay trước thời điểm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Chia sẻ với PV Báo ANTĐ, Thiếu tá Lê Minh Hải - Đội trưởng Đội Trọng án, Phòng CSHS (CATP Hà Nội) - tâm sự, trong quá trình lần theo dấu vết của kẻ gây án, đã có những thời điểm các anh tưởng đi vào ngõ cụt, nhưng với sự quyết tâm và kiên trì, nỗ lực của các trinh sát hình sự đã được đền đáp.

"Đối tượng đi xe taxi từ một địa điểm khá xa, rồi di chuyển tới nơi vắng vẻ mới ra tay. Điều này đã là một yếu tố gây khó khăn cho lực lượng điều tra trong quá trình lần tìm manh mối. Sau đó, chúng tôi phải dò từng hình ảnh của nghi phạm, với rất nhiều trở ngại: Hiện trường vắng vẻ, ít người qua lại và hầu như chẳng ai để ý lúc đối tượng tháo chạy, nhất là khi thời điểm xảy ra vụ án lại vào lúc trời tối. Khu vực đó cũng rất rộng, nhiều hướng di chuyển", Thiếu tá Lê Minh Hải nhớ lại.

Lúc lực lượng điều tra cảm thấy bế tắc chính là khi các anh dò manh mối tới đoạn đối tượng An chạy ra gần đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm).

Khu vực này gần như không có người ở, chỉ có công trường và một số văn phòng. Quãng đường chạy của đối tượng lại xuyên qua làng Nhân Mỹ, và không để lại dấu vết nào.

Đối tượng Nguyễn Cảnh An chỉ vào sơ đồ đường chạy trốn. Ảnh: Trung Hiếu

"Sau rất nhiều nỗ lực, những gì chúng tôi thu được vô cùng ít ỏi. Đó là đôi dép lê màu xanh lá và đen, hiệu Loufu cỡ 40; một con dao inox gọt hoa quả; hình ảnh không rõ nét của đối tượng qua trích xuất camera; và thông tin về việc đối tượng nói giọng miền Trung. Lực lượng điều tra xác định nhiều khả năng kẻ gây án không quen biết nạn nhân, mà chỉ là khách đi xe dọc đường. Điều này tiếp tục là một thách thức đối với chúng tôi", Thiếu tá Lê Minh Hải kể.

Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội; Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc CATP nghe báo cáo về kết quả điều tra vụ trọng án. Ảnh: Trung Hiếu

Nhiều mũi trinh sát đã được tỏa đi tất cả hướng có khả năng lần ra manh mối của đối tượng: Những vùng quê miền Trung có người mang đặc điểm nhận dạng tương tự kẻ gây án; Từng điểm di chuyển khả nghi theo mọi hướng tính từ hiện trường; Ghi nhận thông tin từ nguồn cung cấp của bất kỳ người dân nào biết hoặc tình cờ nhìn thấy đối tượng khả nghi...

Với nhiều hướng tỏa quân như vậy, có thể hiểu tại sao lực lượng điều tra lại được huy động quân số đông đảo: Từ Cục CSHS, Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) tới Phòng CSHS, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (CATP Hà Nội), Đội CSHS (CAQ Nam Từ Liêm), các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Nghệ An...

Ít ai ngờ đối tượng 20 tuổi có dáng người mảnh khảnh này lại có thể ra tay như vậy. Ảnh: Trung Hiếu

Khi các manh mối tưởng như đi vào ngõ cụt, các trinh sát phát hiện một vệt di chuyển khả nghi, với hướng đi từ Đại lộ Thăng Long lên tới... Hòa Bình. Ngay lập tức, các mũi trinh sát tập trung cao độ vào hướng di chuyển này.

"Đối tượng An là kẻ lang thang, không quen biết ai ở Hòa Bình. An khai rằng, sở dĩ đối tượng đi từ Hà Nội tới Hòa Bình là do nhìn theo biển hiệu giao thông chỉ đường. Phương tiện mà An di chuyển là chiếc xe đạp ăn trộm giữa đường. Do không có tiền trong người nên sau đó An bán chiếc xe này đi để chi tiêu. Đối tượng sống vạ vật ở Hòa Bình, lang thang qua các quán internet", trinh sát tham gia chuyên án cho hay.

Vì lối sinh hoạt gần như "cách ly" với xã hội, nên vào buổi tối ngày 3-2, khi bị các trinh sát hình sự áp sát và khống chế, Nguyễn Cảnh An đã tỏ ra vô cùng bất ngờ. Tại cơ quan công an, An đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, trao quyết định khen thưởng cho các đơn vị tham gia phá án

Khi vụ án tạm thời khép lại, điều khiến Thiếu tá Lê Minh Hải ấn tượng nhất chính là kẻ gây án còn... quá trẻ, chưa từng có tiền án tiền sự, nhưng lại ra tay gọn lẹ đáng sợ.

"Chúng tôi xác định đây là vụ án nghiêm trọng, xảy ra trong thời điểm sát Tết Nguyên đán, gây hoang mang dư luận. Do vậy, lực lượng phá án đã tập trung cao độ, với quyết tâm truy bắt đối tượng gây án trong thời gian sớm nhất", Thượng tá Nguyễn Bình - Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, CATP Hà Nội - bày tỏ.

