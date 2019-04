Liên quan đến thông tin ông Nguyễn Hữu Linh vụ 'nựng' bé gái gây phẫn nộ dư luận trong thời gian gần đây, chiều 21/4, đã có thông tin về việc Công an Q.4 (TP.HCM) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Linh về hành vi Dâm ô đối với người dưới 16tuổi theo Điều 146 BLHS năm 2015.

Nói trên báo Công an TP HCM, Thượng tá Phạm Xuân Thao, Phó thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.4 cho biết, qua 18 ngày, kể từ khi vụ việc được phát hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.4 đã phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân Q.4 thu thập tất cả các bằng chứng có liên quan. Trong quá trình điều tra, xét thấy hành động ôm hôn bé gái của đối tượng trong thang máy đủ kết luận tội dâm ô với người dưới 16 tuổi theo Điều 146 Bộ Luật Hình sự, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố.

Hồ sơ vụ việc hiện đã được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 4 chuyển Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Liên quan đến vụ việc này, PV Báo Gia đình & Xã hội đã liên hệ với ông Nguyễn Sỹ Quang (Phó Giám đốc Công an TP. HCM) để xác nhận thông tin trên, tuy nhiên, ông Quang cho biết, không còn phụ trách người phát ngôn Công an TP.HCM. Trong khi đó, phóng viên cũng đã liên hệ với ông Trần Hoàng Quân, CT.UBND Q.4 nhiều lần qua điện thoại, nhưng ông Quân không nghe máy.

Vụ ông Nguyễn Hữu Linh "nựng" bé gái: Lãnh đạo địa phương chưa nhận được thông tin khởi tố

Tại địa phương xảy ra sự việc, ông Đỗ Chí Chinh, Chủ tịch UBND P.1 (Q.4), khẳng định, ông chưa nhận được thông tin, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Linh về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi .

Trước đó, như Báo GĐ&XH đã đưa tin, chiều 2/4, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông liên tục có những hành vi có dấu hiệu dâm ô như kéo tay, ôm và hôn một bé gái khoảng 5 tuổi trong thang máy của một chung cư.

Theo nội dung đoạn clip, khoảng 21 giờ ngày 1/4, bé gái khoảng 5 tuổi tuổi xách một túi nilon đựng đồ bước vào thang máy. Cùng lúc, một người đàn ông mặc quần áo lịch sự tối màu, tay cầm điện thoại bước vào cùng. Sau đó, có một người mặc đồng phục bảo vệ, cầm một vật như thẻ từ vào bấm thang máy cho bé gái. Lúc này, người đàn ông tay cầm điện thoại cũng đưa ra thẻ từ bấm thang máy.

Khi bảo vệ bước ra, thang máy đóng lại và di chuyển, cũng là lúc người đàn ông có những dấu hiệu dâm ô bé gái. Người đàn ông này nhiều lần ôm hôn bé gái, mặc dù bé chống cự. Khi bé gái bước tới đứng gần cửa thang máy để chuẩn bị bước ra thì người đàn ông này tiếp tục kéo cháu bé vào lòng, thực hiện hành vi dâm ô. Đến khi thang máy mở, bé gái vội đi nhanh ra, do vội vàng bé còn bị vấp té. Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhanh chóng nhận được hàng chục ngàn lượt chia sẻ và hàng trăm ngàn bình luận thể hiện sự phẫn nộ, lên án của cộng đồng mạng.

Lê Nguyễn

