Vụ nữ sinh ship gà bị sát hại dã man tại Điện Biên: Vì sao shipper dễ trở thành mục tiêu của tội phạm?

Như trước đó Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, vào khoảng 18h30 ngày 4/2 (tức 30 Tết), Cao Mỹ Duyên hiện đang là sinh viên Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên có sử dụng xe máy BKS 27H1-7407 chở 13 con gà đi giao cho một người khách lạ tại khu vực C13, phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ. Sau khi Duyên đi khoảng 2 tiếng đồng hồ, gia đình gọi điện nhiều lần nhưng Duyên không nghe máy, sau đó điện thoại cũng bị tắt.

Đến 9h sáng 6/2 (tức mùng 2 Tết) người dân phát hiện xe máy mà Duyên dùng để chở gà tại khu vực đội 18, xã Noong Luống, huyện Điện Biên. Khoảng 10h30 ngày 7/2 (tức mùng 3 Tết), công an tiếp tục phát hiện thi thể nạn nhân Cao Mỹ Duyên tại ngôi nhà không người ở thuộc đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định, nạn nhân Cao Mỹ Duyên bị chết do siết cổ.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định đối tượng Vương Văn Hùng (nguyên quán tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) là nghi can số một.

Quá trình khám xét nơi tá túc của Hùng, cảnh sát tìm thấy điện thoại di động, giấy tờ xe máy của nạn nhân và sim điện thoại nghi phạm dùng để liên lạc mua gà chiều 30 Tết. Trước nhiều tài liệu, chứng cứ nhưng đối tượng vẫn im lặng, không khai nhận hành vi của mình.

Phải nhiều ngày xét hỏi, Hùng mới khai nhận là gây án một mình. Tuy nhiên, mở rộng hiện trường vụ án, ban chuyên án phát hiện vết máu của nạn nhân trên xe tải của người đàn ông ở gần nơi phát hiện thi thể.

Đặc biệt, cán bộ điều tra đã thu thập được hình ảnh Hùng điều khiển xe máy của nạn nhân về nhà người thân ở huyện Điện Biên. Nhưng để lần ra hành trình di chuyển của nghi phạm qua đó thu giữ những chứng quan trọng, cảnh sát phải lần mò nhiều ngày đêm.

Những hiểm họa khôn lường từ nghề shipper

Dưới góc độ tâm lý học tội phạm, PV Báo Gia đình & Xã hội đã có cuộc trao đổi với Trung tá Đào Trung Hiếu (chuyên gia tội phạm học - Bộ Công an).

Ông Hiếu bày tỏ quan điểm: Thủ đoạn cướp tài sản của những người giao hàng (thường gọi là shipper) xuất hiện cùng với sự phổ biến hình thức mua bán hàng hóa trên mạng. Hiện nay, thói quen tiêu dùng của người Việt đã có nhiều thay đổi. Thay vì phải ra chợ, siêu thị mua hàng hóa, thì người mua có thể tìm kiếm thông tin sản phẩm trên mạng Internet, thông qua các trang rao vặt, tài khoản Facebook...

Người mua chỉ cần đặt lệnh, người bán sẽ chuyển hàng hóa đến địa chỉ người nhận thông qua đội ngũ những người giao hàng (shipper). Một nghề mới hình thành và mang lại thu nhập cũng tương đối tốt cho người lao động, thích hợp với thanh thiếu niên, sinh viên hoặc người trong độ tuổi lao động thiếu việc làm. Chỉ cần chiếc xe máy, là một shipper đã có thể hành nghề.

"Tuy nhiên, đây là một nghề ẩn chứa nhiều nguy cơ mất an ninh, với khả năng bị lừa đảo, cướp, cướp giật tài sản rất cao. Trong đó, tôi đặc biệt nhấn mạnh đến nguy cơ bị cướp tài sản. Vụ án Vương Văn Hùng sát hại nữ sinh ship gà tại TP. Điện Biên Phủ xảy ra ngày 30 Tết Kỷ Hợi là một ví dụ điển hình. Trước đó, đã xảy ra một số vụ án khác tại quận Hoàng Mai, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Thông thường, người bán hàng sẽ gọi shipper chở hàng đến địa chỉ người nhận để giao. Shipper thường sẽ liên lạc với người nhận hàng trước khi xuất phát đến điểm hẹn. Tuy nhiên, trong các vụ cướp vừa xảy ra, bọn cướp chủ động hẹn với shipper qua số điện thoại họ đưa công khai trên mạng, hoặc như tên Hùng xin số máy nạn nhân ở Điện Biên trước khi gây án", Trung tá Hiếu nói.

Theo đó, thủ đoạn phổ biến của bọn cướp thường đánh đúng vào tâm lý của shipper muốn có việc giao hàng để nhận thù lao, hoặc muốn bán được nhiều hàng (như trường hợp nữ sinh Điện Biên), ban đầu chúng mồi bẫy bằng cách đặt mua hàng với số lượng lớn, hoặc hứa trả thù lao vận chuyển cao để kích thích nạn nhân nhận việc.

Tiếp theo, chúng gọi điện hẹn giao hàng hay gặp nhau tại một địa điểm có vẻ rất an toàn (ngoài đường, có nhiều người qua lại…) để nạn nhân không mảy may nghi ngờ.

Khi đã tiếp cận được rồi, trong quá trình tiếp xúc, chúng mới nại ra các lý do hợp lý khác để tiếp tục điều nạn nhân tới những địa điểm thuận lợi cho việc gây án.

Khi nạn nhân đã đi theo chúng đến địa điểm thuận lợi cho việc gây án, chúng sẽ bất ngờ dùng hung khí tấn công, hoặc đe dọa tấn công ngay tức khắc để chiếm đoạt được khối tài sản nạn nhân mang theo, như xe máy, điện thoại, ví tiền, tư trang...

Nếu nạn nhân chống trả, với bản tính hung hãn chúng có thể ra tay sát hại hoặc đánh gây thương tích đối với nạn nhân, để chiếm đoạt được tài sản và tẩu thoát an toàn.

Để phòng ngừa những hệ luỵ trên, những người làm nghề shipper cần phải thường xuyên cập nhật tình hình an ninh trật tự, đọc báo để biết những thủ đoạn phạm tội nào đang xảy ra trong đời sống. Từ đó có ý thức cảnh giác, nhận thức được những rủi ro nghề nghiệp có thể sẽ đối mặt, chuẩn bị sẵn sàng về mặt tâm lý và nghĩ cách ứng phó nếu chẳng may xảy ra.

Khi nhận được những đơn hàng, yêu cầu vận chuyển vào thời điểm trời tối, đến những nơi xa lạ, thì cần thận trọng. Nếu cảm thấy không an toàn thì không nên đi, hoặc có đi thì rủ theo người khác, không nên mang nhiều tài sản theo người trong những tình huống này. Luôn mang theo chìa khóa phụ xe máy.

Đến nơi gặp khách, nếu khách yêu cầu di chuyển đến một địa điểm khác không theo thỏa thuận ban đầu thì tuyệt đối cảnh giác, không dễ dàng làm theo yêu cầu của khách, vì đó rất có thể là một cái bẫy đang đợi mình.

Lúc này cần quan sát kỹ đặc điểm ngoại hình của khách, có thể dùng máy điện thoại chụp ảnh khách, gọi điện công khai tại chỗ cho bạn bè, người nhà, thông báo địa chỉ, tình hình, gửi ảnh của khách cho họ. Việc làm này có tác dụng làm cho đối tượng nếu có ý định gây án sẽ dừng lại, vì chúng không dại gì gây án khi người khác đã có thông tin, hình ảnh về mình.

Nếu không an toàn, kiên quyết không đi theo đối tượng; nếu đi theo, cần thận trọng tối đa, dừng lại ngay ở những địa điểm đông người

Tình huống bị cướp dùng hung khí khống chế, nếu không có khả năng kháng cự thì tốt nhất ngoan ngoãn chấp hành yêu cầu về tài sản của đối tượng, đừng manh động chống cự dễ xảy ra nguy hiểm về tính mạng, sức khỏe.

Nếu bị tấn công, tốt nhất thoát ly tài sản càng sớm càng tốt, có thể nhanh chóng rút khóa xe máy, vứt chìa đi, vừa chạy vừa tri hô. Mục tiêu của đối tượng là tài sản chứ không phải mạng người. Chúng cũng rất sợ bị bắt nên sẽ không đuổi theo, ở lại thì không nổ máy được xe, đồng thời có thể bị bắt nên chúng sẽ chạy. Khi đó quay lại nổ máy xe bằng chìa phụ cầm theo.

