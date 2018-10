Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến vụ nữ sinh 21 tuổi ném con mới sinh từ tầng 31 tòa nhà HH2A chung cư Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) xuống đất. Cơ quan CSĐT quận Hoàng Mai đang củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi phạm tội của Đ.T.V.Anh (21 tuổi, quê tại Quảng Bình, sinh viên Đại học Văn hóa Hà Nội).

Trước đó, vào khoảng 20h30 ngày 18/10, người dân bàng hoàng phát hiện một cháu bé mới sinh rơi từ tầng cao xuống đường đi giữa hai tòa nhà HH2A và HH1C (khu đô thị HH Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội).

Cơ quan chức năng đã xác định ngôi nhà ở tầng 31 chính là nơi cháu bé đã bị rơi xuống và sau đó nữ sinh V.Anh đã khai nhận sự việc sinh non, sau đó ném con ra ngoài cửa sổ nhà vệ sinh. Đồng thời, nữ sinh này thừa nhận có thai khoảng được 8 tháng.

Nữ sinh V.Anh được cơ quan chức năng đưa đi ngay trong đêm ngày 18/10.

Tại cơ quan điều tra, D. - nam sinh viên sinh sống tại căn hộ 3112 và là bạn trai của V.Anh cho biết, D. và V.Anh quen biết qua Facebook, yêu nhau từ đầu tháng 10/2018. D. cũng cho hay, không hề hay biết V.Anh có bầu và việc cô này tự sinh con rồi ném con qua cửa sổ.

Dù sự việc cơ quan điều tra đang làm rõ, song việc nữ sinh viên V.Anh có bầu 7 - 8 tháng không chỉ người yêu, mà cả giáo viên lẫn sinh viên trong lớp đều không biết sinh viên V.Anh có bầu mà chỉ nắm được nữ sinh này ít xuất hiện tại ký túc xá trong thời gian gần đây và xin nghỉ học với lý do ốm từ cách đây 2 tuần.

Thông tin “lạ” nói trên được nhiều người dân sinh sống tại Linh Đàm cũng như cộng đồng mạng xã hội tranh luận khá sôi nổi trước câu hỏi tại sao cô gái có bầu tới 8 tháng mà vẫn “qua mặt” được nhiều người, trong đó có cả người yêu mới.

Người dân vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc xảy ra ngày 18/10 tại tòa HH2A.

“Ngay cả con gái tôi năm nay chỉ 6 tuổi, nhìn ai bụng to là con cũng bảo cô ý có bầu. Huống chi người lớn, trong đó có cả cậu sinh viên người yêu của cô gái đó. Yêu nhau suốt mấy tuần mà không biết người yêu có bầu và tự đẻ trong nhà vệ sinh thì thật lạ” - chị N.Hà, một người dân sinh sống tại Linh Đàm thắc mắc.

Tuy nhiên, cũng khá nhiều ý kiến cho rằng, một số trường hợp phụ nữ mang bầu cũng ít tăng cân, chỉ tăng 5 - 6 kg so với trước đó và bụng to vào những tuần cuối sắp sinh nở. Nhiều người cho rằng, cô gái có thể giấu được việc mang thai bằng cách ken bụng, mặc váy rộng và lấy nhiều lý do để tránh “gần gũi” với bạn trai mới.

Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trong khi đó, trái ngược với lời khai nhận của sinh viên D., bà N.T.C (hơn 50 tuổi) sinh sống tại tầng 31 tòa nhà HH2A lại cho biết: “Nữ sinh viên V.Anh là người ít xuất hiện tại căn hộ 3112, chỉ mới đến đây trong khoảng 1 tháng nay. Dù biết là sinh viên, song điều khiến tôi ngạc nhiên là cô gái đó đã mang bầu, bụng khá to. Theo kinh nghiệm của mình, tôi đoán chừng 7 - 8 tháng. Trước ngày xảy ra vụ việc, tôi thấy nữ sinh này có tâm trạng rất buồn”.

Cũng liên quan đến vụ việc, ngày 22/10, trao đổi với báo chí, ông Đinh Th. (bố đẻ của V.Anh) cho hay, sau khi nhận thi thể của cháu ngoại ở Trung tâm pháp y Hà Nội, một tổ chức có uy tín về chôn cất thai nhi đã đứng ra lo liệu giúp. Gia đình đã đặt tên cho cháu và đưa về một ngôi chùa ở Nam Định chôn cất, sau này mẹ cháu sẽ đến để sám hối.

Q.Anh

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật