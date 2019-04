Chiều 19/4, sau nhiều giờ xét xử, TAND thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đã tuyên án phạt với Phạm Như Hiển và 3 đồng phạm trong vụ án “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” và “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Theo đó, các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Phạm Như Hiển (tên gọi khác là Phạm Như Kiểm – SN 1974, trú tại thành phố Thái Bình); Phạm Đức Việt (SN 1974, trú tại Thái Bình); Phạm Văn Lam (SN 1972, phường Tiền Phong, cựu Thượng tá, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Thái Bình) và Từ Minh Tuyên (SN 197) phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình).

Trong đó, bị cáo Phạm Như Hiển bị tuyên 5 năm tù về tội danh về tội "giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Phiên toà diễn ra ngày 19/4 tại TAND thành phố Thái Bình (ảnh tư liệu)

Bị cáo Phạm Văn Lam, bị tuyên phạt 3 năm tù về tội danh "Giao cấu với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Bị cáo Từ Minh Tuyên bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh "Giao cấu với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Bị cáo Phạm Đức Việt bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội danh "Giao cấu với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Ngoài ra, các bị cáo còn đền bù cho nạn nhân số tiền 70.000.000đ (bảy mươi triệu đồng).

Liên quan đến vụ án này, vào tháng 8/2018 một nữ sinh lớp 9 tại thành phố Thái Bình sau khi “biệt tăm” nhiều ngày đã trở về nhà với trạng thái hoảng loạn.

Gia đình cháu bé đã làm đơn tố cáo đến cơ quan Công an về việc con mình bị xâm hại tình dục. Hai tháng sau, Công an thành phố Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam bốn bị can nói trên với cáo buộc đã đưa nữ sinh này vào một khách sạn và thay nhau giở trò đồi bại.

