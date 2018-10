Như tin đã đưa, những ngày qua, việc nữ sinh M. (SN 2004, trú tại TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình) bị 4 người đàn ông đưa vào khách sạn và thực hiện hành vi dâm ô tập thể khiến dư luận phẫn nộ.

Mặc dù Cơ quan CSĐT Công an TP. Thái Bình đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can và khởi tố vụ án hình sự “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” và “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”, theo Điều 145, 146 Bộ luật Hình sự 2015 thì vẫn có thông tin cho rằng, bị can Phạm Như Hiển (Kiểm) là bố nuôi của nữ sinh M.

Bị can Phạm Như Hiển. Ảnh: TL

Lý giải về thông tin này cho báo chí, cán bộ điều tra Công an TP. Thái Bình cho hay, trong quá trình điều tra cơ quan chức năng có trao đổi với gia đình nữ sinh M. và gia đình nạn nhân phủ nhận mối quan hệ bố nuôi – con nuôi giữa bị can Hiển và con gái mình. Vì vậy, thông tin nạn nhân là con nuôi của bị can Hiển là không có căn cứ.

Nói về bị can Phạm Văn Lam, nguyên Thượng tá, nguyên là Phó phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Bình, vị cán bộ điều tra cho hay, trước khi bị khởi tố và bắt tạm giam, Lam là người sống hòa đồng với mọi người trong cơ quan và được đồng nghiệp quý mến. Cho nên, khi xảy ra vụ việc, ai cũng buồn và thất vọng.

Chia sẻ với PV về bị can Hiển (Kiểm), lãnh đạo UBND phường Trần Lãm thông tin, trước đây Hiển là lái xe tải đường dài, sau đó chuyển sang nghề buôn bán bất động sản. Tuy nhiên, ít năm gần đây, Hiển chuyển đến khu đô thị Kỳ Bá (phường Kỳ Bá) sinh sống và chưa vi phạm về pháp luật hay có tiền án, tiền sự.

Khu vực khách sạn, nơi nữ sinh bị 4 người đàn ông thực hiện hành vi dâm ô. Ảnh: H.T

Theo tìm hiểu của PV, do quen biết với Hiển nên ngày 29/8, Hiển rủ em M. đi dự tiệc cùng nhóm bạn của mình, trong đó có Phạm Đức Việt - chủ doanh nghiệp; Từ Minh Tuyên và Phạm Văn Lam - Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Bình.

Nhận thấy nữ sinh chếnh choáng men say, Hiển cùng nhóm bạn đưa nạn nhân vào khách sạn và giở trò đồi bại. Khi không liên lạc được và thấy con gái không về nhà, gia đình em M. tiến hành tìm kiếm, đồng thời trình báo cơ quan công an.

Đến ngày 2/9, Công an TP.Thái Bình tiếp nhận đơn trình báo và vào cuộc thì em M. bất ngờ trở về trong tình trạng sức khỏe kém, tinh thần hoảng loạn. Khi gia đình gặng hỏi, nữ sinh cho biết, mình bị 4 người đàn ông xâm hại tình dục.

Nữ sinh B. ngồi sau xe máy của bị can Hiển (Kiểm) bị hiểu nhầm là nạn nhân vụ dâm ô tập thể. Ảnh: TL

Căn cứ lời khai của nạn nhân và trích xuất dữ liệu từ camera an ninh tại khách sạn, Cơ quan CSĐT Công an TP. Thái Bình đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can gồm: Phạm Văn Lam (SN 1972), trú tại phường Tiền Phong; Từ Minh Tuyên (SN 1971), trú tại phường Trần Hưng Đạo; Phạm Như Hiển (tên gọi khác là Phạm Như Kiểm, SN 1974), chỗ ở hiện nay khu đô thị Kỳ Bá và Phạm Đức Việt (SN 1974), chỗ ở hiện nay, khu đô thị Petro Thăng Long, phường Quang Trung (cùng TP. Thái Bình) về các hành vi: Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh của một nữ sinh tên B. ngồi sau xe mô tô của bị can Hiển (Kiểm) khiến mọi người hiểu nhầm đó là nữ sinh bị dâm ô tập thể. Việc lan truyền bức ảnh này gây ảnh hưởng đến gia đình, người thân và bản thân em B.

Đức Tùy

