Vụ nữ sinh bị tung clip “nóng” lên mạng: Gia đình nam sinh xin giải quyết nội bộ?

Ngày 12/3, người nhà nữ sinh Đinh Thị Diễm Q. (SN 2003), trú xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết, cơ quan điều tra Công an huyện Minh Hóa vẫn đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc con gái họ bị kẻ xấu hãm hại rồi tung clip "nóng" lên mạng xã hội.

Những ngày này, căn nhà nhỏ của Q. có khá nhiều người thân đến động viên, chia sẻ với em và gia đình về sự việc vừa xảy ra. Ngôi nhà tuy đông người nhưng không nhộn nhịp, ồn ào mà thay vào đó là không khí ảm đạm, buồn bã.

Mặc dù đã cố gắng nén chặt nỗi đau vào lòng, nhưng mỗi lần nhìn con gái, đôi mắt bà Đinh Thị N. (mẹ Q.) lại đỏ hoe, đau xót.

Theo bà N., mặc dù sự việc xảy ra từ trước Tết Nguyên đán, nhưng mãi đến 9/3, gia đình bà mới biết chuyện. "Sáng 9/3, tôi đi chợ thì có người gọi tôi lại và hỏi đã biết chuyện của con Q. chưa, tôi nói không biết và họ kể lại.

Lúc đó, trời đất như sụp đổ, người tôi run lẩy bẩy không nói nên lời. Tôi vội về nhà, lúc này, một vài người tiếp tục đến và hỏi chuyện con Q.

Tối hôm đó, khi ông nhà tôi biết chuyện, vì không kiểm soát được cảm xúc, ông đòi đánh cháu Q. nhưng bà nội của cháu và tôi kiên quyết ngăn cản, giải thích Q. bị kẻ xấu hãm hại chứ không phải do con hư hỏng.

Lúc này, cả nhà chỉ nước mắt ngắn dài mà không biết làm gì giúp con. Còn gì đau đớn hơn cảnh cha mẹ biết con bị kẻ xấu hãm hại…", bà N. buồn bã cho biết.

Từ ngày xảy ra chuyện, không khí trong căn nhà của nữ sinh Q. luôn ảm đạm, buồn bã.

Người dân địa phương ở đây cho biết, từ trước đến nay, trên địa bàn chưa từng xảy ra sự việc nào như thế này.

Theo gia đình nữ sinh Q., bố mẹ của nam sinh Cao Viết H. đã tìm đến nhà và xin ông bà được giải quyết sự việc theo cách nội bộ; đồng thời hứa sẽ lo việc học tập và tìm nghề cho nữ sinh này sau khi học xong.

Tuy nhiên, phía gia đình nữ sinh Q. không chấp nhận và khẳng định, sự việc đã báo lên cơ quan chức năng và xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, Cao Viết H. học cùng khối lớp 10, cùng trường với nữ sinh Đinh Thị Diễm Q.. Hiện em Q. đang được gia đình cho nghỉ học để tránh sức ép của dư luận và ổn định tinh thần.

Theo ông Đinh Xuân Q. (bố nữ sinh Q.), hiện Công an huyện Minh Hóa đã triệu tập Cao Viết Hùng lên làm việc, lấy lời khai; đồng thời con gái ông cũng đã lên Công an huyện Minh Hóa cung cấp thông tin sự việc.

Bố mẹ nữ sinh Q. đau đớn, buồn bã trước sự việc xảy ra với con gái.

Ông Cao Đức Toàn, Trưởng Công an xã Trung Hóa xác nhận sự việc trên và cho biết: "Ngay khi nhận thông tin trình báo của gia đình cháu Q., Công an xã Trung Hóa đã có mặt và lấy thông tin ban đầu, gửi hồ sơ sự việc lên cơ quan điều tra Công an huyện tiếp tục thụ lý, điều tra".

