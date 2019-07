Vụ nữ nhân viên bị sát hại ở cây xăng: Đồng nghiệp thấy nạn nhân "mặt tái xanh, đau đớn bởi nhiều vết đâm"

Ngày 12/7, Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Quỳnh Lưu cho biết đang tiếp tục trích xuất camera dọc Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Quỳnh Giang để truy tìm nghi phạm sát hại chị Trần Thị Phượng (37 tuổi, trú xóm 6, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu) nhân viên cây xăng bị sát hại hôm 10/7.

Thời điểm xảy ra vụ việc được xác định vào 2h ngày 10/7 tại cây xăng Quỳnh Giang của Công ty Xăng dầu Nghệ An. Đêm hôm đó ca trực có 2 người là chị Phượng và anh Dũng. Để tranh thủ nghỉ ngơi và đảm bảo việc bán hàng cho khách thì 2 người luân phiên nhau trực. Chính vì vậy, anh là người duy nhất chứng kiến nữ đồng nghiệp tại thời điểm bị kẻ xấu sát hại.

Kể trên báo Người đưa tin, anh Dũng cho biết: "Cách đó không lâu, tôi mới đổi ca trực cho chị Phượng rồi vào trong phòng của khu nhà để nằm ngủ. Khi đang ngủ say, tôi bất ngờ nghe tiếng gọi thất thanh bên ngoài nên chạy ra xem. Khi mở cửa ra thì thấy chị Phượng mặt tái xanh, đau đớn bởi nhiều vết đâm, máu chảy rất nhiều".

Hình ảnh nghi phạm được camera ghi lại.

Nam nhân viên lúc đó quan sát xung quanh vắng tanh không một bóng người, những gia đình quanh khu vực vẫn chìm trong giấc ngủ nên anh vội vàng đưa nữ đồng nghiệp tới bệnh viện gần đó để cấp cứu.

Nam đồng nghiệp chia sẻ thêm, chị Phượng là người chăm chỉ và khá hiền lành, trước giờ không thấy chị mâu thuẫn với ai lớn. Anh không hiểu đối tượng có vấn đề gì mà ra tay tàn độc với nạn nhân như vậy.

Trước đó, ngày 11/7, ông Nguyễn Bá Thái - Trưởng công an xã Quỳnh Giang (Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường xong và xác định nạn nhân Phượng bị đâm nhiều nhát.

Qua camera an ninh, công an xác định nghi phạm cao khoảng 1m65 - 1 m70, nặng khoảng 65 - 75 kg, da ngăm đen, cắt tóc ngắn, mặc quần bò, áo phông cộc tay, đội mũ phớt màu đen có kẻ trắng, mang giày thể thao và đeo khẩu trang bịt mặt, tuổi đời từ 28-32.

Cơ quan chức năng thông báo người dân nếu ai có thông tin về nghi phạm báo về Công an huyện Quỳnh Lưu hoặc Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An qua số điện thoại 0967326777 (ông Nguyễn Thanh Hoàn, Công an huyện Quỳnh Lưu) hoặc 0984811867 (ông Phạm Chí Linh, Phòng cảnh sát hình sự).

