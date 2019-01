Vũ "nhôm" và bàn tay "ma thuật" tại thành phố đáng sống Đà Nẵng

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa được hoàn tất ngày 5/1 thì Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") được tuyển dụng làm nhân viên một đơn vị thuộc Bộ Công an từ ngày 01/10/2009.

Để tạo điều kiện cho Phan Văn Anh Vũ thực hiện nhiệm vụ, đơn vị trên đã sử dụng 2 công ty do Vũ làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) để làm tổ chức "bình phong". Đó là Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 và Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79.

Theo nguyên tắc, mọi hoạt động nghiệp vụ của Phan Văn Anh Vũ chỉ do ông Nguyễn Hữu Bách (Trưởng phòng, sau là Phó cục trưởng); ông Phan Hữu Tuấn (Cục trưởng, sau là Phó tổng cục trưởng Tổng cục V, Bộ Công an) và ông Trần Việt Tân (Tổng cục trưởng Tổng cục V, sau là Thứ trưởng Bộ Công an) nắm và trực tiếp chỉ đạo.

Đơn vị thuộc Bộ Công an trên không đầu tư hay góp vốn vào các công ty này, mọi hoạt động của hai công ty đều do Phan Văn Anh Vũ trực tiếp điều hành và quyết định.

Quá trình điều hành Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 và Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79, Phan Văn Anh Vũ đã lợi dụng danh nghĩa tổ chức bình phong đơn vị Bộ Công an để đề nghị các bộ, ngành và chính quyền địa phương cho thuê đất, chuyển quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của các dự án nhà, đất công sản có diện tích lên tới hàng ngàn m2 ở các vị trí đắc địa tại TP. Đà Nẵng trái quy định của pháp luật.

Cụ thể như, không qua đấu giá, xin giảm giá, giảm hệ số sinh lợi và nhiều ưu đãi khác..., nhằm thu lợi cá nhân, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng của Nhà nước, gây bức xúc trong dư luận, làm suy giảm uy tín của lực lượng Công an nhân dân.

Khu “đất vàng” đầu tiên của TP. Đà Nẵng bị Vũ "nhôm" thâu tóm là khu đất số 319 Lê Duẩn, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, Đà Nẵng, 410,4 m2 nhà, 189,5 m2 đất, tổng trị giá trên 31,3 tỉ đồng.

Với khu đất này, tháng 9/2009, Vũ "nhôm" có tờ trình gửi đồng thời Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và Tổng cục V, Bộ Công an xin mua nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước tại số 319 Lê Duẩn, Đà Nẵng để phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ.

Trong cùng tháng, UBND Đà Nẵng có văn bản cho phép chuyển nhượng nhà, đất 319 Lê Duẩn cho Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 của Vũ được nhận chuyển nhượng với giá được duyệt là 6.898.879.000 đồng. Sau đó, Phan Văn Anh Vũ xin giảm giá và đã nộp số tiền 6.261.523.000 đồng .

Sau khi có trong tay “đất vàng” tại 319 Lê Duẩn, tháng 3/2010, Phan Văn Anh Vũ đã đề nghị UBND Đà Nẵng chuyển đổi tên người nhận quyền sử dụng đất từ Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 sang cho mình.

Rất nhanh chóng, chỉ 2 tháng sau, tháng 5/2010 UBND thành phố Đà Nẵng đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại 319 Lê Duẩn sang đứng tên Phan Văn Anh Vũ.

Sau đó, Vũ "nhôm" đã cho Công ty TNHH Pizza, chi nhánh Đà Nẵng thuê nhà đất này với giá 110 triệu đồng/tháng (từ ngày 01/12/2013 đến ngày 30/11/2017) và nâng lên 121 triệu đồng/tháng từ ngày 01/12/2017. Tính đến thời điểm bị bắt (tháng 01/2018), Phan Văn Anh Vũ đã được hưởng lợi từ việc cho thuê nhà đất này là: 5.280.000.000 đồng.

Tại Kết luận định giá tài sản số 01/HĐĐG1339-KL, ngày 27/12/2018, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự ở Trung ương kết luận, giá trị quyền sử dụng đất tại số 319 Lê Duẩn, Đà Nẵng tại thời điểm khởi tố vụ án, ngày 07/02/2018 là: 31.325.000.000 đồng. Như vậy, số tiền Nhà nước bị thiệt hại tại thời điểm khởi tố vụ án là: 25.063.477.000 đồng.

Với khu đất 3.264 m2 tại đường Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng trị giá 167.600.000.000 đồng cũng rơi vào tay Vũ như trở bàn tay.

Với khu đất này, cuối tháng 11/2009, Bộ Công an có Công văn số 2773/CV-BCA-B11 (do Nguyễn Hữu Bách soạn thảo, Phan Hữu Tuấn ký nháy để lãnh đạo Bộ Công an ký) đề nghị Chủ tịch UBND Đà Nẵng tạo điều kiện cho Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 nhận quyền sử dụng khu đất 3.264 m2 Công viên An Đồn cũ, để phục vụ công tác nghiệp vụ của ngành Công an.

Đến cuối tháng 12/2010, Chủ tịch Đà Nẵng có văn bản số 8332/UBND-QLĐTh đồng ý chủ trương chuyển quyền sử dụng khu đất cho Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79, với tổng số tiền là 18.017.280.000 đồng (đơn giá 5.520.000đồng/m2). Sau khi được giảm trừ 10% và diện tích khu đất tăng 207,1 m2 nên giá trị của lô đất là: 19.160.472.000 đồng. Ngày 21/9/2011, Phan Văn Anh Vũ đã nộp cho Công ty Quản lý và khai thác đất Đà Nẵng số tiền là 17.244.424.800 đồng (do được giảm tiếp 10% = 1.916.047.200 đồng).

Sau đó, tháng 7/ 2011 Vũ nhôm với danh nghĩa Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 ký tờ trình số 25/TT-BN79, gửi Chủ tịch UBND Đà Nẵng, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà và Giám đốc Công ty Quản lý và Khai thác đất, đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Phan Văn Anh Vũ và cho phép tách khu đất thành 04 thửa đất với lý do: toàn bộ số tiền nhận chuyển quyền sử dụng khu đất trên là do Phan Văn Anh Vũ nộp.

Sau đó, tháng 8/2011, Chủ tịch UBND Đà Nẵng cho phép chuyển đổi quyền sử dụng đất từ Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 sang cho Phan Văn Anh Vũ và cho phép tách thửa khu đất trên thành 03 lô. Sau đó, Phan Văn Anh Vũ được cấp các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại các ô đất trên để làm khu công trình thương mại - dịch vụ, văn phòng, khách sạn; thời hạn sử dụng: lâu dài.

Tại Kết luận định giá tài sản số 01/HĐĐG1339-KL, ngày 27/12/2018, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự ở Trung ương kết luận, giá trị quyền sử dụng đất của Khu đất 3.264 m2 tại đường Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng tại thời điểm khởi tố vụ án, ngày 07/02/2018 là: 167.600.000.000 đồng. Như vậy, số tiền Nhà nước bị thiệt hại tại thời điểm khởi tố vụ án là: 150.355.575.200 đồng.

Với thủ đoạn tương tự, Vũ "nhôm" đã lần lượt thâu tóm các khu “đất vàng” tại 16 Bạch Đằng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng gồm 2.165,2 m2 nhà và 1.799,3 m2 đất, tổng trị giá 187.577.000.000 đồng; Khu đất dự án Vệt du lịch ven biển từ Vegas Resort đến Khu du lịch Bến Thành Non Nước, đường Trường Sa, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, diện tích 15.577m2, trị giá 487.872.000.000 đồng.

Với tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan bảo vệ pháp luật xác định: Để thâu tóm các nhà, đất công sản, dự án có vị trí đắc địa ở Đà Nẵng và TP. HCM, Phan Văn Anh Vũ đã lợi dụng danh nghĩa Công ty bình phong, cùng với sự giúp sức tích cực của Nguyễn Hữu Bách và Phan Hữu Tuấn, thông qua các văn bản nghiệp vụ của ngành Công an để được thuê, nhận chuyển nhượng các bất động sản không phải qua đấu giá, trái quy định của Nhà nước.

Cụ thể là trái với quy định tại Điều 58 Luật Đất đai năm 2003; Điều 118 Luật Đất đai năm 2013; Khoản 1 Điều 7 Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg, ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ; Khoản 4, Điều 1 Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định khác của Nhà nước về nhà, đất công sản, trái với quy định về việc quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước đối với lực lượng tình báo. Hành vi của Phan Văn Anh Vũ, Nguyễn Hữu Bách và Phan Hữu Tuấn đã gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền tổng cộng là: 1.159.463.561.503 đồng.

