Ngày 18/6, Công an TP. Biên Hòa đã bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Căn (quê tỉnh Thanh Hóa), là một trong những nghi can tham gia vụ việc trên. Trước Căn, Cơ quan CSĐT đã bắt giữ nhiều đối tượng liên quan như Ngô Văn Giang (thường gọi Giang "36", ngụ phường Long Bình, TP. Biên Hòa), kẻ được cho là đã huy động hàng chục đàn em xăm trổ vây xe công an, cùng Nguyễn Duy Kỷ (ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi trên.

Căn được xác định là đối tượng tham gia vụ chặn xe gây rối và là người trong băng nhóm do Giang "36" gọi đến đến để cùng tham gia chặn xe trên đường Đặng Văn Trơn vào ngày 12/6.

Theo thông tin trước đó, nhóm Nguyễn Tấn Lương (36 tuổi, ngụ KP.1, phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa), Lê Võ Trường Hải (45 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk),… và nhóm ông Phạm Văn Hiền (34 tuổi, ngụ huyện Định Quán), Nguyễn Quang Trường (42 tuổi, ngụ phường An Bình, TP.Biên Hòa), Đinh Tú Anh (40 tuổi, ngụ xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) và Huỳnh Bảo Hùng (60 tuổi, ngụ xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) đang ăn nhậu tại phòng Vip 2 và Vip 8 nhà hàng Lam Viên (xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) thì xảy ra mâu thuẫn.

Lúc này khi đi ra khu vực quầy lễ tân, ông Hiền có nôn dính vào quần Lương nên xảy ra cự cãi. Sau đó, nhóm của ông Hiền qua phòng của Lương xin lỗi thì hai bên có xảy ra xô xát, khiến ông Hải thuộc nhóm bên Lương bị thương.

Mâu thuẫn không giải quyết được nên nhóm ông Hiền lên xe rời quán nhậu. Lúc đó, Lương gọi điện cho Giang "36" kéo người đến chặn xe nhóm ông Hiền. Nhóm người của Giang dùng xe máy và ô tô đuổi theo chặn xe của ông Hiền ngay giữa đường. Sự việc khiến hàng chục cảnh sát phải đến giải vây cho nhóm ông Hiền và khiến cho đoạn đường bị ách tắc nghiêm trọng.

