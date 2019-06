Ngày 11/6, TAND cấp cao tại Hà Nội tiếp tục xét xử Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) - nguyên thượng tá, Phó phòng Biệt phái, Tổng cục V, Bộ Công an và 4 đồng phạm khác về các tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, Vũ “nhôm” được tuyển vào lực lượng tình báo công an vào năm 2009 theo hình thức mật, đơn tuyến và được thành lập 2 công ty bình phong gồm Bắc Nam 79 và Nova Bắc Nam 79 (nay là Cty Chấn Phong).

Phan Văn Anh Vũ đã lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp bình phong của ngành tình báo để xin mua, thuê 7 khu đất vàng trái quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước. Vũ “nhôm” cũng được 4 bị cáo còn lại giúp sức bằng cách soạn văn bản đề nghị các bộ, UBND các địa phương cho thuê, mua đất.

Các bị cáo khác đưa ra xét xử cùng là Nguyễn Hữu Bách (cựu cán bộ Tổng cục Tình báo - Tổng cục V, Bộ Công an), và Phan Hữu Tuấn (cựu trung tướng, cựu Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, Bộ Công an) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vũ “nhôm” bán đất sau 1 ngày nhận chuyển nhượng. Ảnh: NH

Riêng 2 cựu Thứ trưởng Bộ Công an là Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân bị đưa ra xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tại phiên tòa, chủ tọa đặt nhiều câu hỏi đối với đại diện Tổng cục IV (Bộ Công an) để làm rõ việc mua bán nhà, đất gồm 1.490m2 nhà, 2.264m2 đất tại số 129 Pasteur (Q.3, TP.HCM).

Đại diện Tổng cục IV thừa nhận ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản đất trên với giá hơn 294 tỉ đồng cho Công ty Nova Bắc Nam 79 của Vũ.

Bị cáo Vũ khai sau ký mua tài sản nói trên, Công ty Nova Bắc Nam 79 đã ký hợp đồng hứa mua hứa bán lại cho Công ty cổ phần Đầu tư Peak View.

Sau một thời gian ký tờ trình gửi lãnh đạo Bộ Công an xin mua nhà đất số 129 Pasteur, tháng 5/2015, ông Bùi Văn Thành, cựu Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi văn bản lên Chính phủ, đề nghị được bán khu đất cho Cty Nova Bắc Nam 79 để phục vụ công tác nghiệp vụ của ngành công an.

Ngày 25/1/2016, Tổng Cục IV và Cty Nova Bắc Nam 79 ký hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng nhà đất số 129 Pasteur giá hơn 294 tỷ đồng. Ngay hôm sau, Vũ “nhôm” bán lại khu đất này đúng với giá 294 tỷ cho Cty Peak View.

Ngày 28/1, Công ty CP Đầu tư Peak View đã thanh toán 300 tỉ đồng cho công ty của Vũ "nhôm".

Trước nội dung Vũ khai mua bán nhà đất được sự cho phép của cấp trên và phục vụ nhiệm vụ của ngành, chủ tọa gay gắt nói: “Việc trình lên Thủ tướng có nói rõ phục vụ nhiệm vụ của ngành không? Mua hôm trước bán hôm sau, có phải nghiệp vụ công an không?”.

HĐXX cho bị cáo Phan Hữu Tuấn lên thẩm vấn. Bị cáo Tuấn khai các nội dung trong các đề xuất cho công ty bình phong mua tài sản đều là phục vụ công tác nghiệp vụ chứ không được phép bán lại.

Cũng theo bị cáo Nguyễn Hữu Bách (cựu đại tá, cựu Phó cục trưởng Cục B61, Tổng cục V) việc Vũ bán lại dự án nhà đất nói trên cho công ty khác ông hoàn toàn không được Vũ báo cáo.

HĐXX đang tiếp tục làm rõ việc Phan Văn Anh Vũ và các bị cáo đề nghị UBND TP Đà Nẵng cho Cty Bắc Nam 79 mua đất tại số 319 Lê Duẩn để phục vụ công tác của lực lượng.

Hoàng Duyên

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật