Vụ người phụ nữ gục chết trước cửa: Nguyên nhân bất ngờ của nghi phạm 28 tuổi

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Trọng Nhân (SN 1990, trú xã Tam An, huyện Phú Ninh) để điều tra mở rộng về hành vi giết người.

Nạn nhân của vụ án là bà Huỳnh Thị Hoa (SN 1964, trú xã Tam An, huyện Phú Ninh).

Nguyên nhân ban đầu được xác định do bực tức chuyện 2 năm trước tán tỉnh con gái nạn nhân bất thành nên Nhân đã ra tay đâm chết bà Hoa.

Cụ thể, thông tin trên trang Vietnamnet đăng tải lời khai ban đầu của nghi phạm Nguyễn Trọng Nhân tại cơ quan công an. Khoảng 15h30 cùng ngày, đối tượng đi sang quán tạp hóa gần nhà để mua rượu về uống. Đến 20h cùng ngày, Nhân mang theo 1 đèn pin và 1 con dao cán màu vàng dài khoảng 30cm ra ao cá cách nhà hơn 1km.

Đang đi dọc bờ ao, Nhân nhớ lại chuyện cách đây hơn 2 năm, Nhân tán tỉnh con gái bà Hoa nhưng bị bà Hoa nhiều lần la mắng, cản trở không cho yêu. Lúc này, Nhân nảy ra ý định giết bà Hoa.

Đối tượng đi đến khu vực vườn nhà bà Hoa thì đi qua hàng rào rồi vào nhà bà Hoa, thấy bà Hoa đang nằm ngửa trên giường, Nhân cầm con dao bằng tay phải chạy lại gần bà Hoa, đâm liên tục nhiều nhát vào phần trước ngực bà Hoa rồi bỏ chạy ra phía sau nhà bà Hoa, tiếp tục chạy đến khu vực suối ông Tời thì Nhân vứt dao xuống suối bỏ về nhà, tắm rửa, sau đó đi ngủ.

Về phần nạn nhân Hoa, tin trên báo Công an nhân dân cho biết, sau khi bị đâm nhiều nhát đã cố gắng chạy sang nhà hàng xóm là bà Trương Thị L. (55 tuổi, trú xã Tam An) gọi cửa và kêu lên "Chị L. ơi! Ai giết em rồi". Do vết thương nặng nên bà Hoa gục ngay tại cửa còn bà L. không thấy tiếng gì nữa nên không ra cửa kiểm tra.

Một lúc sau, bà L. thấy chó sủa nhiều nên đã ra ngoài em tình hình thì phát hiện người hàng xóm nằm gục ngay tại hiên nhà mình nên hoảng sợ chạy sang nhà hàng xóm để hô hoán và báo cho cơ quan chức năng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, ngay trong đêm, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã huy động phần lớn cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường vụ án; đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng và Công an huyện Phú Ninh tổ chức khám nghiệm, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ truy xét đối tượng gây án.

Sau hơn 24 giờ tập trung điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Phú Ninh đã xác định được đối tượng gây án là Nguyễn Trọng Nhân.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, làm rõ.

