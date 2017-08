Vụ người đàn ông bị đánh tử vong trong đêm: Các đối tượng bị bắt khai gì?

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, đêm 24/8 tại gia đình ông Tạ Quang Thụy (SN 1950), trú tại thôn Cổ Pháp, xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách (Hải Dương) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khi anh Trần Đức Hiệp (SN 1977, thôn Chi Đoan, cùng xã) bị một nhóm người đánh tử vong.

Sau nhận tin báo của Công an huyện Nam Sách về vụ trọng án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương có mặt tại nơi xảy ra sự việc tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai và truy bắt các đối tượng.

Ngôi nhà nạn nhân Trần Đức Hiệp sinh sống. Ảnh: Đ.Tùy

Trong quá trình khám nghiệm pháp y, anh Hiệp được xác định bị một số đối tượng đánh đa thương tích, tử vong do tụ máu khu vực hành não và tiểu não, do tác động ngoại lực.

Do vụ án xảy ra vào buổi tối nên đã gây khó khăn cho công tác xác định chân dung đối tượng nghi vấn. Trong khi đó, cơ quan chức năng chỉ nắm được thông tin nhóm đối tượng là người huyện Nam Sách và huyện Kim Thành, còn địa chỉ cụ thể và danh tính thì không biết.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra và sự nhận diện của ông Thụy, Cơ quan CSĐT xác định 2 đối tượng ban đầu có liên quan là Nguyễn Xuân Thọ (31 tuổi) và Nguyễn Đình Nhất (37 tuổi) cùng trú tại thôn An Điền, xã Cộng Hòa (huyện Nam Sách).

Khi bị triệu tập, các đối tượng nói có quen biết một đối tượng tên là Đen (Trung) và đối tượng tên là Chỏm (Linh) ở huyện Kim Thành. Tuy nhiên, về nhân thân, lai lịch và địa chỉ cụ thể các đối tượng không rõ.

Các đối tượng liên quan đến sự việc đánh anh Hiệp tử vong. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Có được thông tin trên, Cơ quan CSĐT đã nhanh chóng làm rõ danh tính, địa chỉ của nhóm đối tượng liên quan đến sự việc gồm: Nguyễn Đình Kiên (37 tuổi) trú tại thôn An Điền, xã Cộng Hòa (huyện Nam Sách); Bùi Đình Trung (28 tuổi), Đoàn Hữu Tùng (23 tuổi, cùng trú tại thôn Tường Vu, xã Cộng Hòa) và Nguyễn Văn Linh (23 tuổi), trú tại xã Lai Vu, cùng huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Lúc này, Cơ quan CSĐT bắt được đối tượng Linh, 2 đối tượng còn lại là Trung và Tùng bỏ trốn.

Tại cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, theo đó vào 21h30 đêm 24/8, đối tượng Kiên rủ Nhất, Thành, Thọ (cùng trú tại xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách) cùng các đối tượng Đức, Nam, Tùng, Ngọc, Trung và Linh (trú tại huyện Kim Thành) đến nhà anh Nguyễn Đình Khánh (37 tuổi, trú tại thôn An Điền, xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách) để mua loa đài, âm ly.

Tại gia đình mình, anh Khánh nói với đối tượng Kiên đã bán cho anh Tạ Văn Chuẩn (con trai ông Thụy), trú tại thôn Cổ Pháp, xã Cộng Hòa) từ tháng 4/2017 đến nay Chuẩn chưa trả tiền. Vì vậy, nếu muốn mua thì đến nhà Chuẩn lấy lại và nếu trả thì sẽ bán lại cho Kiên.

Con trai út nạn nhân bên di ảnh của người bố xấu số. Ảnh: Đ.Tùy

Khoảng 22h cùng ngày, Nhất cùng với Trung, Tùng, Linh, Đức và Ngọc đến nhà anh Chuẩn, nhưng anh không có nhà nên nhóm đối tượng đề nghị ông Thụy trả bộ loa, âm ly nhưng ông không đồng ý.

Lúc này, ông Thụy nhớ đến anh Hiệp là người đứng ra bảo lãnh việc mua hàng nên ông yêu cầu các đối tượng gọi anh Hiệp đến nhà. Sau khi Nhất trao đổi với Khánh thì đối tượng này đã gọi điện cho anh Hiệp, yêu cầu nạn nhân đến nhà ông Thụy.

Sau khi có mặt tại nhà ông Thụy, anh Hiệp cùng gia đình tháo bộ loa, âm ly đem ra ngoài cổng đưa cho Trung, Linh, Tùng, Đức. Tại đây, anh Hiệp bị các đối tượng dùng tay đấm vào đầu, mặt, dùng chân đá, đạp vào ngực. Khi thấy nạn nhân nằm bất tỉnh, các đối tượng mang loa và âm ly lên xe máy bỏ đi.

Từ lời khai của đối tượng Linh, phòng Cảnh sát hình sự đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Trung và Tùng. Đồng thời, đến gia đình 2 đối tượng này vận động đầu thú. Khi biết nạn nhân tử vong, Trung và Tùng đi TP. Uông Bí (Quảng Ninh) tìm cách trốn sang Trung Quốc.

Chị Hằng (vợ nạn nhân) cùng 2 con lâm vào tình cảnh khốn khó sau khi chồng bị đánh tử vong. Ảnh: Đ.Tùy

Được sự động viên của cơ quan CSĐT, ngày 25/8, đối tượng Trung đã ra đầu thú, còn Tùng được một số đối tượng ở Quảng Ninh đưa trốn sang Trung Quốc qua đường tiểu ngạch tại TP. Móng Cái. Ngày 26/8, đối tượng Kiên cũng đến cơ quan Công an đầu thú.

Biết đối tượng Tùng đã trốn sang Trung Quốc, Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an TP. Móng Cái và công an nước bạn truy bắt, đến ngày 27/8 đối tượng Tùng đã bị bắt giữ và dẫn giải về nước an toàn. Đây cũng là đối tượng giết anh Hiệp vào đêm 24/8 tại cổng nhà ông Thụy.

