Vụ nghi án cháu dùng búa sát hại cô ở Sài Gòn: Nghi can ít nói, chuẩn bị tốt nghiệp đại học

Tối 27/4, Công an quận 8, TP.HCM đã khám nghiệm xong hiện trường vụ án mạng, đưa thi thể bà Hoa (59 tuổi) về nhà xác phục vụ điều tra. Đồng thời, công an đang tạm giữ nghi can Phong (23 tuổi, là cháu ruột bà Hoa, cả 2 cùng ngụ quận 8).

Theo đó, khoảng 15h cùng ngày, người dân sinh sống ở con hẻm 146 đường Nguyễn Chế Nghĩa, phường 12, quận 8, TPHCM thấy nhiều công an chạy vào 1 căn nhà. Nghi ngờ, một số người chạy theo vào căn nhà thì phát hiện bà Hoa tử vong, trên người có nhiều thương tích, máu be bét. Cạnh thi thể nạn nhân còn có 1 chiếc búa.

Công an đưa tang vật cây búa về cơ quan.

Sau đó, công an đã đưa Phong (là cháu bà Hoa) về trụ sở để lấy lời khai.

Hay tin vụ án mạng do Phong thực hiện, ông Thắng (42 tuổi, cậu ruột của Phong) đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường. Ông đứng thẫn thờ như người không hồn. Ông Thắng kể "Nghe tin, tôi chạy từ quận 11 qua quận 8. Tôi không biết vì sao lại xảy ra vụ việc. Phong tính hiền lành, ít nói, không xích mích với ai. Nó học vừa xong đại học còn mai là tốt nghiệp..."

Một số người hàng xóm cho biết, Phong vốn ít nói nhưng hiền lành, ít tiếp xúc với người dân. Nhiều người hồ nghi có phải Phong bị trầm cảm nên mới gây ra tội ác tày trời như vậy với chính cô ruột của mình.

Nhiều hàng xóm, người thân không tin là Phong sát hại cô ruột bằng búa.

Bà Loan (hàng xóm gần nhà Phong) kể, "Khoảng 14h52, thằng Phong đi về nhà. Một lúc sau, công an ập vào nhà rồi Phong được công an hộ tống đưa về trụ sở. Lúc đi ra, Phong mặt tái mét và chậm rãi trả lời đã đánh chết bà Hoa với 1 công an. Tới lúc này, tôi cùng mọi người mới hay rằng thằng Phong đã sát hại bà Hoa…"

Ông Phong (hàng xóm) cho biết, "Khi công an ập vào căn nhà của gia đình Phong thì ông cũng có mặt và thấy bà Hoa tử vong với vết thương trên người, máu ướt đầy dưới nền. Cạnh thi thể bà Hoa có 1 chiếc búa. Sau đó, công an đưa Phong về trụ sở và mời tôi về lấy lời khai."

"Tại đây, tôi nghe Phong kể lại việc sát hại người cô ruột của mình. Cha của Phong cũng có mặt ở đây với vẻ mặt hoảng loạn. Ông đập đầu vào tường khóc vì con trai đã nhẫn tâm sát hại người chị ruột của ông." Ông Phong kể.

Theo Minh Tuệ (Tổ Quốc)

