Vụ nam thanh niên bị sát hại ở Hải Dương: Người bị chém trọng thương là ai?

Như tin đã đưa, những ngày qua người dân thôn Phú Đan, xã Ninh Thành (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) chưa hết bàng hoàng về vụ xô xát dẫn đến án mạng xảy ra đêm 27/7 khiến anh Nguyễn Xuân Sơn (SN 1989), trú tại thôn 1, xã Tân Hương tử vong trên đường đi cấp cứu và Hà Duy Nhất (SN 1999), trú tại thôn An Cư, xã Nghĩa An (cùng huyện) bị thương.

Cho đến lúc này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Trưởng (SN 1975, trú tại thôn Tiền Liệt, xã Tân Phong, cùng huyện) để điều tra về tội giết người.

Theo Cơ quan CSĐT, Trưởng được xác định là đối tượng dẫn dắt nhân viên nữ cho các quán karaoke, tẩm quất, massage trên địa bàn huyện Ninh Giang. Để thuận tiện cho công việc của mình, tháng 6/2019, Trưởng thuê phòng trọ của gia đình ông Nguyễn Văn Trinh (SN 1977), trú tại thôn Phú Đan, xã Ninh Thành cho 6 nhân viên ăn nghỉ.

Trong số các nhân viên, có Hồ Thị Thanh Thảo (SN 1996, quê TP. Hồ Chí Minh) có quan hệ yêu đương với anh Sơn. Cho nên, tối 27/7 sau khi vừa phục vụ quán hát karaoke xong, Thảo được anh Sơn rủ đi chơi. Tuy nhiên, khi Thảo gọi điện cho Trưởng để xin phép thì không được đồng ý khiến Sơn không hài lòng.

Chỉ đến khi Trưởng cùng Nhất (người quản lý số nhân viên mà Trưởng thuê đang ở phòng trọ) về đến nơi thì mâu thuẫn được đẩy lên cao khi 2 bên chửi nhau dẫn đến xô xát và xảy ra án mạng.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, đại diện Công an xã Nghĩa An thông tin, Nhất là công dân có hộ khẩu, nhà ở thuộc địa phương quản lý nhưng bản thân Nhất không có nghề nghiệp ổn định và sinh hoạt phần nhiều ở khu vực phía bên kia cầu Ràm (thuộc xã Tân Hương).

Nhất là con út trong gia đình có 2 chị em, sau khi bố mẹ ly hôn, Nhất ở cùng với bố là ông Hà Văn Q., còn chị gái ở với mẹ và 2 nhà cách nhau khoảng 100m cùng trú tại thôn An Cư (xã Nghĩa An). Ông Q. là lao động tự do và năm 2004 từng bị tòa án phạt tù về tội đánh bạc, chứa bạc. Đến tháng 2/2005, ông được mãn hạn tù.

Nói về lý lịch của nam thanh niên bị chém trọng thương, Công an xã Nghĩa An cho biết, mặc dù mới 20 tuổi nhưng Nhất đã có 2 tiền án và bị Tòa án nhân dân (TAND) huyện Ninh Giang xử phạt tù giam.

Cụ thể, năm 2016, Nhất bị TAND huyện xử tội môi giới mại dâm với mức phạt tù 2 năm, 5 tháng, 24 ngày. Tuy nhiên, do được đặc xá nên tháng 12/2016, Nhất được ra tù trước thời hạn.

Do không có việc làm ổn định, nên khi ra tù, nam thanh niên này lại vướng vào vòng lao lý khi phạm tội cố ý làm hư hỏng tài sản, bị TAND huyện Ninh Giang xử phạt 6 tháng tù giam và mới ra tù tháng 3/2019.

Mãn hạn tù, Nhất không chịu tìm cho mình một công việc ổn định để lao động mà chơi với Trưởng và trở thành người quản lý số nhân viên do đối tượng này thuê về phục vụ các quán hát… Mỗi khi khách hát tại các quán karaoke có nhu cầu thì Nhất là người đưa đón những nữ tiếp viên này đến các điểm.

Ông Hà Văn Đại – Trưởng thôn An Cư, xã Nghĩa An (nơi Nhất sinh sống) cho biết: "Ở địa phương, Nhất thường xuyên vắng nhà, hay tụ tập chơi bời và không có việc làm. Bản thân nam thanh niên này đã đi tù vì vi phạm pháp luật, trong khi bố mẹ đã ly hôn từ lâu.

Mặc dù, Sơn hơn tuổi Nhất và 2 gia đình có hộ khẩu thuộc 2 xã khác nhau nhưng vị trí định cư lại gần nhau và ở cách nhau khoảng 500m. Do đó, trong cuộc sống thường ngày 2 người biết nhau và vụ việc xảy ra rất đáng tiếc".

Trước đó, Báo Gia đình & Xã hội đưa tin, do mâu thuẫn khi rủ nữ tiếp viên đi chơi không thành nên nhóm của Sơn chửi nhau với Trưởng rồi xảy ra xô xát và 2 người lao vào đánh nhau khiến Trưởng bỏ chạy vào phía trong phòng ngủ nhà trọ. Tiếp đó, Sơn dùng dao đuổi theo chém trúng cổ tay Nhất...

Thấy Nhất bị đánh, Trưởng lấy thanh đao dài khoảng 1,5m ở trong phòng ngủ đi ra chỗ Sơn và bất ngờ chém một nhát ngang ngực. Bị chém bất ngờ, Sơn bỏ chạy ra cửa thì nằm gục tại trước cửa phòng trọ.

Sau khi xảy ra sự việc, Trưởng bỏ trốn khỏi hiện trường và đến chiều 28/7, đối tượng đã đến Công an tỉnh Hải Dương đầu thú và thừa nhận đã dùng thanh đao dài khoảng 1,5m chém anh Sơn tử vong.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ.

