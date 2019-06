Vụ lập hồ sơ khống chiếm đoạt tiền đền bù đất rừng ở Nghệ An: Khởi tố thêm 5 bị can, bắt tạm giam nguyên kế toán trưởng

Ngày 11/6, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Nghệ An) vừa có quyết định khởi tố 5 bị can là cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Yên Thành để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trụ sở Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Yên Thành - nơi xảy ra vụ việc.

5 cán bộ bị khởi tố gồm: Nguyễn Thọ Vinh - nguyên kế toán trưởng; Ngô Sỹ Lợi - Phó phòng kỹ thuật; Hồ Đình Lai - Trưởng trạm quản lí bảo vệ rừng số 4; Phan Thị Vịnh - kế toán viên; Nguyễn Thị Trâm - thủ quỹ. Trong đó Nguyễn Thọ Vinh bị bắt tạm giam 4 tháng, các bị can khác được tại ngoại.

Trước đó, 3 cán bộ của đơn vị này cũng đã bị bắt tạm giam để điều tra hành vi tương tự, gồm: Phan Tiến Sỹ - nguyên Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Yên Thành; Nguyễn Thọ Huy - Phó ban quản lý và Nguyễn Văn Thanh - Trưởng phòng Kỹ thuật.

Như đã thông tin, năm 2014, Công ty Đông Bắc thực hiện việc thuê đất rừng tại huyện Yên Thành để làm dự án trồng cây thức ăn nuôi bò sữa, thời gian thuê 50 năm. Ông Phan Tiến Sỹ (lúc đó là Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Yên Thành) cùng các cán bộ nói trên đã lập không 3 bộ hồ sơ để lấy tiền đền bù cây trên đất rừng của Công ty Đông Bắc, chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng của doanh nghiệp này.

Sau khi được doanh nghiệp chuyển về quỹ nội bộ của Ban Quản lý rừng phòng hộ Yên Thành, số tiền đền bù này đã “biến mất”.

Được biết, cơ quan điều tra đã thu hồi được hơn 2,5 tỉ đồng.

V. Đồng

