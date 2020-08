Theo dự kiến, ngày 17/8 tới đây, TAND tỉnh Nam Định sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự sơ thẩm đối với các bị cáo: Lã Trung Kiên (SN 1972), Nguyễn Hải Sơn (SN 1979) và Phạm Anh Tuấn (SN 1983) cùng trú tại phường Lăng Tĩnh, TP. Nam Định về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Liên quan tới vụ án trên, trước đó, Báo Gia đình và Xã hội từng có 2 bài viết phản ánh liên quan tới vụ hủy hoại tài sản, đe dọa tính mạng người dân ở Nam Trực (Nam Định) vào năm 2018 với nhan đề: "Vì sao 2 năm giải quyết chưa xong" và "Đề nghị cơ quan công an xử lý dứt điểm".

Các đối tượng lạ mặt vây hãm gia đình bà Toán vào những ngày Tết Nguyên đán năm 2016.





Sau khi báo chí vào cuộc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lã Trung Kiên (SN 1972), Nguyễn Hải Sơn (SN 1979) và Phạm Anh Tuấn (SN 1983) cùng trú tại phường Lăng Tĩnh, TP. Nam Định về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn trong việc vay nợ 4,5 cây vàng, giữa bà Đỗ Thị Kim Cúc và bà Vũ Thị Toán (cùng trú tại xã Điền Xá, huyện Nam Trực, Nam Định) xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, bà Cúc đã nhờ các đối tượng Phạm Anh Tuấn, Lã Trung Kiên (Tuấn rủ thêm Nguyễn Hải Sơn) nhiều lần xuống nhà bà Toán để đòi nợ. Trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến năm 2016, các đối tượng đã nhiều lần có những lời nói đe dọa, gây sức ép, uy hiếp về mặt tinh thần đối với gia đình bà Toán. Đặc biệt vào chiều tối, đêm 7/2/2016, các đối tượng nêu trên đã có hành vi mang đồ ăn, uống rượu, đốt lửa ở sân, sau đó ngủ lại nhà bà Toán đến sáng hôm sau (tức ngày mùng 1 tết). Trong thời gian ở lại nhà bà Toán, các đối tượng có nhiều lời nói đe dọa, chửi bới, thách thức, mục đích uy hiếp tinh thần bà Toán, buộc bà Toán phải trả số tiền 36 triệu đồng cho bà Cúc vào chiều 9/2/2016...





Hình ảnh gia đình bà Toán bị các đối tượng lạ mặt tới nhà vây hãm và hủy hoại tài sản dịp Tết Nguyên đán năm 2016.





Trao đổi với PV về vụ án trên, luật sư Võ Đình Đức (Văn phòng luật sư Đông Nam Á) cho rằng, trước khi xảy ra vụ việc trên, giữa gia đình bà Toán và các bị can Tuấn, Kiên, Sơn không hề quen biết, mâu thuẫn hay nợ nần gì nhau. Chính vì vậy, cơ quan chức năng tỉnh Nam Định cần đấu tranh, làm rõ kẻ đứng sau chỉ đạo các đối tượng này thực hiện hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Mặt khác, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định chưa làm rõ được các mâu thuẫn trong lời khai giữa 3 bị can với nhau, cũng như với lời khai của bà Cúc.

“Hiện gia đình bà Toán cho rằng cơ quan chức năng chưa làm rõ được kẻ chủ mưu đứng sau vụ án này. Chính vì vậy, bà Toán mong HĐXX ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung, tránh việc bỏ lọt tội phạm”, luật sư Đức nhấn mạnh.

