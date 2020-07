Vụ hỏa hoạn 3 người tử vong ở Bình Dương: Dòng trạng thái Facebook bất thường của nạn nhân

Liên quan đến vụ cháy tiệm cầm đồ Hương Huy Hoàng, đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An khiến 3 người tử vong, ngày 9/7, Công an TP.Dĩ An vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ việc. Đồng thời, làm rõ nghi vấn đây có phải là 1 vụ giết người sau đó tự tử hay không.

Hiện trường vụ cháy

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 8/7, người dân phát hiện khói và mùi cháy khét bốc ra từ tiệm cầm đồ trên nên tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa được Cảnh sát PCCC dập tắt hoàn toàn.

Khi tiếp cận bên trong hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện thi thể 3 người.

Danh tính các nạn nhân được xác định: Nguyễn Xuân H., SN 1989, quê Thiệu Hóa, Thanh Hóa; Đỗ Thị U., SN 1990, quê Thọ Xuân, Thanh Hóa và cháu Đỗ Việt A., SN 2014, con chị U..

Cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn vì có dấu hiệu bất thường. Hiện trường và lời khai từ người thân nạn nhân cho thấy nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Người nhà nạn nhân đau đớn khi mất người thân.

Theo thông tin từ người nhà nạn nhân, chị U. và H. không phải vợ chồng chính thức. Cả hai chỉ mới sống chung được vài tháng nay.

Trước đó, chị U. lấy 1 người chồng quốc tịch Hàn Quốc và có con chung là bé A.. Tuy nhiên, gần 1 năm nay, chị U. đang làm thủ tục ly hôn với chồng.

Sau khi H. và chị U. sống chung, thời gian gần đây 2 người thường xuyên xảy ra cãi vã. Nguyên nhân do chị U. không còn muốn sống cùng H. nữa.

Chị gái của nạn nhân cho biết thêm, đêm trước khi xảy ra vụ việc, H. và U. tiếp tục cãi nhau to tiếng. Chị đến khuyên giải và dẫn 2 người đi ăn tối, thấy mọi việc ổn thỏa chị mới ra về.

Tiệm cầm đồ bị thiêu rụi hoàn toàn sau vụ hỏa hoạn.

Một số người dân sống gần tiệm cầm đồ cũng cho hay, vào 9h sáng 8/7, thấy H. đi chợ mua hoa cúc về, sau đó đóng cửa lại. Ít phút sau thì xảy ra hỏa hoạn.

Người dân tham gia dập lửa cho hay, mặc dù trong tiệm có 3 người đang bị mắc kẹt trong đám cháy. Tuy nhiên, họ không nghe tiếng kêu cứu nào.

Một diễn biến khác, trên trang Facebook "Tuấn Đầu Trọc" của H. cập nhật dòng trạng thái "Viết cho em!". Nội dung đề cập đến tình yêu H. dành cho U. và mong muốn 2 người bên nhau suốt cuộc đời.

Phía dưới, H. để một tấm hình cưới của 2 người làm ảnh đại diện. Căn cứ theo thời gian hiển thị, trạng thái này được H. cập nhật trước thời điểm xảy ra vụ cháy vài tiếng đồng hồ.

Dòng trạng thái trên Facebook của H. trước lúc xảy ra vụ cháy.

Ngoài ra, Facebook "Tuấn Đầu Trọc" còn cập nhật ảnh bìa là hình cưới của H. và chị U., kèm theo trạng thái "đang cảm thấy đau đớn" và dòng chia sẻ: "Đừng nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa…Vì lúc đó còn cái gì đâu mà nói. Hãy để tôi yên giấc nhé…Giữ những điều đẹp nhất - Lần đầu cũng là lần cuối"...

