Vụ giết vợ, hành hung bố mẹ ở Thanh Hóa: Xót xa lời chia sẻ của chị gái nạn nhân

Sự việc đối tượng Bùi Văn Cường (SN 1987, trú xã Thành Công, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) sát hại vợ là chị Bùi Thị Thư (SN 1993), và dùng dao đâm thương tích bố mẹ vợ là ông Bùi Văn Đồng (SN 1966) và bà Nguyễn Thị Hiên (SN 1964, cùng trú xã Thành Công) đang khiến dư luận bất bình.

Chia sẻ với Pv báo Công Lý, chị Bùi Thị Thảo (chị gái Thư) cho biết, vẫn chưa tin vào mọi chuyện xảy ra với gia đình.

"Bố mẹ tôi sinh được 4 người con, tôi là cả, còn Thư là thứ 2. Em tôi đi làm công nhân ở công ty may, cách nhà không quá xa được 2 năm nay. Hai vợ chồng có công việc ổn định, nuôi một đứa con như thế cũng là an vui rồi. Ai ngờ chú Cường lại có cái máu lạnh, giết người không ghê tay ấy…" chị Thảo nói trong nước mắt.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Vietnamnet

Theo chị Thảo, trước khi xảy ra sự việc đau lòng, Thư từng kể cách đây mấy tháng, trong lúc ăn cơm, thấy Thư có tin nhắn của bạn bè gửi đến, Cường không hỏi han gì mà đuổi đánh khiến Thư bầm tím khắp người. Sau sự việc, Thư mang đồ đạc về nhà ngoại để ở.

"Xuống nhà ngoại rồi mà cũng không thoát chết. Chú Cường hăm he mãi từ trước Tết rồi. Nó có nói là chỉ cho ăn cái tết này nữa thôi. Nó tuyên bố nhìn thấy ở đâu là nó sẽ đâm chết ở đấy. Gia đình thấy vậy cũng khuyên ngăn cả 2 đứa, cuộc sống dù có khó khăn thì cũng cố gắng vượt qua, còn có con cái có 2 bên nội ngoại nữa. Gia đình tôi cũng khuyên Thư mãi nhưng em tôi không về bên nhà chồng nữa vì sợ về lại bị đánh đập.

Hôm xảy ra sự việc, thằng Cường nó có xuống đây nhưng lại ăn cơm, uống rượu bên nhà hàng xóm (người nhà của Cường), vẫn thấy nói năng bình thường, chẳng có cãi vã gì. Nào có nghĩ đâu là nó sẽ giết em tôi thật", chị Thảo nhớ lại.

Trước đó, ngày 4/2, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Văn Cường (33 tuổi, trú tại xã Thành Minh, huyện Thạch Thành) để điều tra về hành vi "Giết người".

Kết quả điều tra ban đầu, khoảng 20h30 ngày 3/2, Bùi Văn Cường đã dùng dao nhọn đâm chết vợ là chị Bùi Thư Thư.Không dừng lại, Cường tiếp tục dùng dao đâm bị thương ông Bùi Văn Đồng (56 tuổi) và bà Nguyễn Thị Hiền (56 tuổi) - là bố, mẹ của vợ.

Sau khi đâm chết vợ, gây thương tích cho bố mẹ vợ, Cường dùng dao tự đâm vào bụng với ý định tự sát nhưng không chết.

Liên quan đến vấn đề pháp lý của vụ việc, trao đổi với Pv báo Đời sống & Pháp luật, luật sư Lê Minh Đức (Văn phòng Luật sư số 6, Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho biết, hành động tước đi quyền được sống của chị Bùi Thị Thu của đối tượng này đã có dấu hiệu của tội Giết người theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Ngoài ra, mặc dù bố mẹ chị Thu may mắn thoát chết, nhưng đối tượng Cường vẫn có thể bị truy tố về tội giết người quy định tại khoản a, đ điều 123 BLHS. Do đó, nghi can Bùi Văn Cường có thể đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội danh này là tử hình.

