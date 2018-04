Vụ giết người phi tang xác trong bao tải: Lý do kẻ thủ ác bị bắt nhanh chóng

Một cán bộ điều tra công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) chia sẻ, thông tin về vụ án bắt nguồn từ việc ngày 16/4, có một gia đình ở phường Mỹ Đình 2 đến trình báo việc con trai họ là T. (22 tuổi) mất tích một cách khó hiểu.

Vào sáng ngày 24/4, công an Nam Từ Liêm nhận được thông tin, một người hành nghề ve chai phát hiện thi thể nam giới được nhét trong bao tải ở bãi đất trống gần làng Tân Mỹ (phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm).

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, công an xác định xác chết được người ve chai phát hiện chính là anh T..Nạn nhân bị sát hại và nơi phát hiện xác chết không phải là hiện trường gây án.

Lực lượng công an tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ án

Song song với đó, cơ quan điều tra tập trung rà soát các mối quan hệ của nạn nhân. T. là sinh viên năm cuối đại học nên mối quan hệ bạn bè cũng rộng, qua rà soát thì không thấy có mâu thuẫn hiềm khích gì lớn với ai. Tuy nhiên, T. có cho một số người vay tiền theo hình thức bốc bát họ. Các điều tra viên nhận định có thể, nguyên nhân cái chết của nạn nhân có liên quan đến chuyện tiền nong.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định Chử Tuấn Sơn là đối tượng tình nghi. Công an nhận được thông tin đối tượng Sơn đã vắng mặt không rõ lý do tại địa phương nhiều ngày. Kiểm tra nơi ở của đối tượng phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Qua các nguồn tin, công an xác định Sơn đang có mặt ở Bình Dương. Chiều ngày 24/4, một tổ công tác lập tức vào nơi Sơn đang ở. Đến sáng 25/4, công an đã phát hiện và bắt giữ đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, chiều ngày 9/4, Sơn gọi điện cho nạn nhân đến nhà để nói chuyện vay tiền. Nạn nhân không cho Sơn vay nên hắn nảy sinh bực tức, lại nhận thấy nạn nhân có nhiều tài sản có giá trị nên đã dùng gạch tấn công khiến nạn nhân tử vong.

Do nhà Sơn ở trong ngõ, vắng người qua lại nên khi nạn nhân phản kháng chống cự kêu cứu đã không có người đến ứng cứu. Sơn để xác nạn nhân trong phòng, thu dọn hiện trường rồi lấy xe máy điện thoại và dây chuyền vàng của nạn nhân bỏ đi. Xe máy hắn gửi ở một bệnh viện, dây chuyền vàng hắn bán được 4 triệu đồng, còn điện thoại hắn tháo vứt bỏ sim. Hắn về quán nước chè với “bồ”. Đến đêm, khi vắng người qua lại, Sơn về nhà, cho xác nạn nhân vào bao tải rồi buộc vào xe máy đem đi phi tang.

Theo nhận định ngoài khả năng chuyên môn của lực lượng phá án thì thông tin về bản thân đối tượng cũng chính là chứng cứ tố cáo Sơn là kẻ gây án. Theo cán bộ quản lý nơi Sơn sinh sống cho biết, đối tượng là kẻ thích sống ảo, hay ba hoa về bản thân. Tuy điều kiện không có nhưng thích “khoe mẽ” và chứng tỏ mình là người có điều kiện, người dân không mấy ưa đối tượng này.

Ngoài ra, đối tượng cũng là kẻ hay đánh vợ. Tuy chưa ly hôn nhưng đã ly thân, chồng tầng 1, vợ tầng 2 nhưng cầu thang đi bên ngoài.

Một điểm nữa khiến đối tượng nhanh chóng bị “lộ” chính là việc phi tang xác nạn nhân ở bãi đất trống gần làng Tân Mỹ. Từ nhà đối tượng đến nơi phi tang khoảng 1,5 km. Khu vực phát hiện xác nạn nhân có 3 con đường dẫn vào, trong đó một đường có nhiều nhà dân sinh sống, có điện sang và nhiều camera giám sát của nhà dân. Hai con đường còn lại thì chạy ven theo bờ sông Nhuệ và có hai khu dân cư là một tổ dân phố thuộc làng Phú Đô và tổ dân phố 15 phường Phú Diễn. Chính vì thế, cơ quan công an có thể khoanh vùng xác minh đối tượng.

Hiện vụ án đang được công an Hà Nội tiếp tục điều tra làm rõ.

