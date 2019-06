Vụ giang hồ "vây" xe công an ở Đồng Nai": Chủ doanh nghiệp là đại biểu HĐND phường

Thông tin trên được bà Lê Thị Kim Hoàng - Chủ tịch HĐND P.Thống Nhất (TP. Biên Hoà) xác nhận với PV trong sáng 24/6.

Cụ thể, bà Hoàng cho biết, ông Nguyễn Tấn Lương (36 tuổi, chủ doanh nghiệp ngụ P.Thống Nhất), người liên quan đến vụ nhóm giang hồ vây xe công an gây xôn xao dư luận trong những ngày gần đây là Đại biểu HĐND P.Thống Nhất nhiệm kì (2016 – 2021).



"Trong thời gian công tác trước đó ông Lương chưa để xảy ra vi phạm nào. Ông Lương là chủ doanh nghiệp nên thường xuyên giúp đỡ, hỗ trợ địa phương xây nhà tình thương cho người dân", bà Hoàng nói với phóng viên qua điện thoại.

Theo xác nhận của P.Thống Nhất (TP. Biên Hoà), chủ doanh nghiệp gọi giang hồ vây xe công an là đại biểu HĐND phường này

Liên quan vụ việc, trước đó vào ngày 12/6, một nhóm với khoảng 10 người ăn uống tại phòng VIP8 quán Lâm Viên (đường Đặng Văn Trơn, TP.Biên Hoà), gồm: Nguyễn Tấn Lương; Lê Võ Trường Hải (còn gọi là Hải "bất cần đời", 45 tuổi, ngụ TP. Buôn Mê Thuột, Đắc Lắk) và 8 người khác. Cùng thời gian đó, một nhóm 4 người ngồi ăn uống tại phòng VIP2 quán Lâm Viên gồm: Phạm Văn Hiền (chủ doanh nghiệp vận tải, ngụ huyện Định Quán, Đồng Nai), trung tá Đinh Tú Anh - Đội trưởng Đội trật tự Công an Đồng Nai, trung tá Nguyễn Quang Trường - Đội phó Đội Cảnh sát 113 và ông Huỳnh Bảo Hùng - nguyên Trưởng phòng Cảnh sát PCCC Biên Hòa.

Trong lúc nhậu, ông Hiền đi ra ngoài ói, vô tình nôn ói văng dính vào quần ông Lương tại khu vực quầy lễ tân. Ông Lương sau đó đã đấm vào mặt ông Hiền và bắt vào phòng VIP8 khoanh tay xin lỗi. Ông Hiền sau đó đã qua phòng của nhóm Lương để mời bia xin lỗi nhưng giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn tới ẩu đả, tuy nhiên được mọi người can ngăn nên ông Hiền trở về phòng.

Sau đó, ông Hiền cùng 3 bạn nhậu lên xe ô tô của trung tá Đinh Tú Anh rời quán chạy trên đường Đặng Văn Trơn thì ông Lương gọi điện cho Ngô Văn Giang (thường gọi Giang "36", 33 tuổi, ngụ khu Vườn Điều - phường Long Bình, TP.Biên Hòa) đến bao vây.

Lập tức, Giang "36" cho hàng chục đàn em giang hồ máu mặt đuổi theo rồi chặn xe bao vây chiếc xe ô tô trên đường Đặng Văn Trơn (TP.Biên Hoà).

Khi nhóm giang hồ yêu cầu nhóm của Hiền xuống xe giải quyết không được, đàn em Giang "36" chọc thủng 4 lốp xe ô tô và kê đá ở hai đầu. Lúc này, nhóm ông Hiền ngồi bên trong xe không thể di chuyển được, đành khoá tất cả cánh cửa, gọi điện thoại cầu cứu cơ quan chức năng. Khoảng 15 phút sau, gần 200 cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Biên Hòa, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai có mặt tại hiện trường giải cứu những người trong xe ô tô đang bị nhóm giang hồ bao vây.

Hiện trường vụ việc gây xôn xao dư luận

Ngày 15/6, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai đẩy nhanh công tác điều tra nhóm giang hồ vây xe công an. Ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, yêu cầu các cơ quan liên quan nhanh chóng xử lý nghiêm những người coi thường pháp luật.

Liên quan đến vụ việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo, yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng và Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin về vụ việc.

Ngày 19/6, Công an TP. Biên Hòa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Tấn Lương để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. Sau đó, ngày 20/6, Công an TP.Biên Hòa khám xét nhà riêng và công ty của ông Nguyễn Tấn Lương trên đường Võ Thị Sáu, P.Thống Nhất.

Cũng liên quan đến vụ việc này, trước đó cơ quan chức năng cũng khởi tố vụ án, bắt tạm giam 3 nghi can gồm: Ngô Văn Giang (Giang "36"); Nguyễn Duy Kỷ (thường gọi Tuấn "nhóc", SN 1989, ngụ huyện Định Quán, Đồng Nai); Nguyễn Văn Căn (quê tỉnh Thanh Hóa).

Công an tỉnh Đồng Nai cũng tạm đình chỉ công tác 2 cán bộ phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội có liên quan vụ việc là: Trung tá Đinh Tú Anh và Trung tá Nguyễn Quang Trường để xác minh, làm rõ nội dung vi phạm, đề xuất xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Lê Nguyễn

