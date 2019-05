Vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình: Nữ phó phòng bị bắt do nâng điểm thi

Liên quan đến vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình, ngày 14/5, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với bà Diệp Thị Hồng Liên (45 tuổi), Phó trưởng phòng khảo thí và Quản lý chất lượng, Phó trưởng ban chấm thi, phụ trách chấm bài thi Ngữ văn về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo quy định tại Điều 356, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bị can Diệp Thị Hồng Liên. Ảnh công an cung cấp

Cơ quan điều tra bước đầu cáo buộc bà Liên lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp can thiệp và chỉ đạo các tổ trưởng chấm thi tự luận Ngữ văn nâng điểm thi trái quy chế thi THPT quốc gia, làm sai lệch kết quả thi của thí sinh dự thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Hòa Bình.

Việc bắt giam bà Liên nằm trong diễn biến mở rộng điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Hòa Bình của Cơ quan An ninh điều tra.

Cũng trong ngày 14/5, sau khi được VKSND tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã thực hiện tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Diệp Thị Hồng Liên.

Tại sao chưa lộ danh tính những người đã chi nửa tỉ đồng mua điểm thi ở Hòa Bình?

Ngày 11/3/2019, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã kết thúc điều tra vụ án gian lận điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình. Kết quả điều tra đã xác định được hành vi, phương thức, thủ đoạn của một số đối tượng đã sử dụng trong việc làm sai lệch kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 của nhiều thí sinh.

Kết luận giám định, xác định 140/210 bài thi của 56 thí sinh đã tẩy xóa, chỉnh sửa đáp án. Kết quả chấm thẩm định của Bộ GD-ĐT xác định 140 bài thi trắc nghiệm của 56 thí sinh được can thiệp, nâng điểm ít nhất từ 0,2 điểm đến cao nhất 9,25 điểm/một môn thi.

Ngày 24/4/2019, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 3 người gồm: Nguyễn Thị Thu Loan, giáo viên Trường trung học phổ thông Lạc Long Quân; Nguyễn Thị Hồng Chung, giáo viên Trường trung học phổ thông Ngô Quyền và Bùi Thanh Trà, giáo viên Trường trung học phổ thông Lương Sơn.

Việc khởi tố, bắt tạm giam ba cô giáo trên nằm trong quá trình mở rộng điều tra vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" liên quan đến sai phạm trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 xảy ra tại tỉnh Hòa Bình.

Trước đó, ngày 3/8/2018, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an quyết định khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại Điều 356 BLHS. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam (4 tháng), lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Đỗ Mạnh Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường THCS và THPT nội trú huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình; Nguyễn Khắc Tuấn - chuyên viên Phòng Khảo thí, Sở GD - ĐT tỉnh Hòa Bình.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, ngày 14/9/2018, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam (4 tháng), lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với: Nguyễn Quang Vinh - Trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Sở GD - ĐT tỉnh Hòa Bình về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cơ quan công an xác định, Vinh đã bàn bạc chỉ đạo Mạnh Tuấn xử lý, can thiệp, nâng điểm thi trắc nghiệm cho các thí sinh. Mạnh Tuấn đã gặp, trao đổi và bàn bạc với Khắc Tuấn để cùng thực hiện việc gian lận thi.

Trong việc can thiệp nâng điểm bài thi trắc nghiệm, bị can Mạnh Tuấn thừa nhận được hưởng lợi bất chính 550 triệu đồng.

Đáng nói, người lấy tiền trong việc chỉnh sửa nâng điểm cho thí sinh đã thừa nhận, trong khi đó, đến nay vẫn chưa có cá nhân, tổ chức nào nhận việc đưa tiền để mua điểm.