Vụ dùng kiếm sát hại bạn ở Hải Dương: “Tôi chưa thấy ai ác như nó”

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, chiều 30/5 tại thôn Phan Chi, xã Kim Anh, huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khi Nguyễn Mạnh Thắng (33 tuổi) trú tại thôn Cổ Phục Nam và Lê Văn Thịnh (43 tuổi) trú tại thôn Lương Xá Nam đã dùng thanh kiếm dài 1 mét sát hại anh Nguyễn Văn Công (SN 1981), trú tại thôn Lương Xá Nam, cùng xã Kim Lương.

Trong sự việc này, Thịnh là người chở đối tượng về lấy hung khí, còn trực tiếp ra tay sát hại nạn nhân là Thắng. Tuy sự việc xảy ra được hơn 10 ngày, nhưng mỗi khi nhớ lại người dân nơi đây vẫn hoảng sợ.

Ngôi nhà nạn nhân Công bao trùm không khí tang thương, ảm đạm. Ảnh: Đ.Tuỳ

Khi PV Báo Gia đình & Xã hội có mặt tại gia đình anh Công cũng là lúc hậu sự của nạn nhân được người thân lo hoàn tất. Trong căn nhà nhỏ nằm sâu trong ngõ rộn tiếng cười con trẻ ngày nào giờ đây bao trùm không khí tang thương và ảm đạm.

Nhìn lên di ảnh nạn nhân, anh Nguyễn Văn Thành (SN 1978, anh ruột) vẫn không thể tin về cái chết đột ngột của Công và anh còn bức xúc hơn khi em mình bị sát hại quá dã man, tàn bạo

Anh Thành kể, buổi chiều hôm xảy ra sự việc, khi đó anh đang làm ở cửa hàng cơ khí gần nhà thì nhận được tin Công gặp nạn hiện đang ở Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Thành. Thấy vậy, anh bỏ công việc và đi tìm mẹ là bà Hứa Thị Xuân (61 tuổi) đang gặt lúa ngoài đồng.

Căn nhà trống trơn không có gì đáng giá của nạn nhân Công. Ảnh: Đ.Tuỳ

“Khi hai mẹ con đến nơi được bệnh viện thông báo đã chuyển Công lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Tuy nhiên, đến bệnh viện tỉnh thì em tôi đã tử vong”, anh Thành cho biết.

Đến khoảng 22h30 phút đêm hôm đó, thi thể anh Công được gia đình chuyển về nhà và sáng hôm sau (31/5), Cơ quan pháp y Công an tỉnh Hải Dương về khám nghiệm, sau đó bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Anh trai nạn nhân kể: "Khi khâm niệm cho Công, trên người em trai tôi có rất nhiều thương tích, hai cánh tay, bụng và nhiều nhất là phần lưng. Tôi không hiểu tại sao, Thắng lại ra tay tàn ác như vậy và tôi chưa thấy ai ác như nó, trong khi cả hai người đều chung sống cùng địa phương”.

Nhớ lại lúc con trai bị sát hại, bà Xuân lại khóc. Ảnh: Đ.Tuỳ

Gạt nước mắt trên gương mặt khắc khổ, bà Xuân kể, trong ngày tổ chức tang lễ cho con trai, vợ và người thân của đối tượng Thắng có đến nhà hỏi thăm, chia buồn và phúng viếng, còn gia đình Thịnh không thấy đâu, thậm chí không được một lời hỏi thăm càng khiến cho bà đau xót hơn.

“Từ trước đến nay, Thịnh vẫn qua nhà tôi chơi với Công. Tuy Thịnh không trực tiếp sát hại con trai tôi, nhưng lại là người tiếp tay và che dấu đối tượng. Bây giờ con tôi chết rồi chỉ khổ những người còn lại và 2 đứa cháu nhỏ”, bà Xuân nghẹn ngào.

Nói về mối quan hệ giữa Công và 2 đối tượng Thắng, Thịnh, người nhà nạn nhân cho hay, từ trước đến nay mọi người vẫn thấy Thịnh thường xuyên qua nhà anh Công chơi, còn Thắng không thấy đến bao giờ. Cho nên khi xảy ra sự việc nhiều người không tin đó là sự thật.

Bà Xuân bên di ảnh người con trai út xấu số. Ảnh: Đ.Tuỳ

“Buổi trưa hôm trước xảy ra vụ án mạng, tôi còn thấy Thịnh và Công đèo nhau vào nhà ngồi chơi, thế mà đến chiều hôm sau thì chính Thịnh lại đèo Thắng về lấy hung khí để sát hại Công. Đến giờ tôi vẫn không hiểu chúng nó chơi với nhau kiểu gì nữa...”, bà M (hàng xóm) cho biết.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, nạn nhân là con út trong gia đình có 3 anh em. Năm 2005 anh Công và chị Nguyễn Thị H. (SN 1983 cùng huyện Kim Thành) xây dựng gia đình và đến nay vợ chồng có 2 con. Trong đó, cháu gái lớn đang học lớp 6, còn con trai thứ 2 đang học lớp 4.

Do kinh tế gia đình khó khăn và không hoà hợp từ khi biết chồng mắc nghiện, cho nên khi con trai lên 3 tuổi, chị H. sang Đài Loan lao động không về. Thậm chí, ngày anh Công mất, gia đình có thông tin nhưng chị H. không thể về nước do nhiều lý do khách quan.

Sau khi sát hại anh Công xong, Thắng và Thịnh rời khỏi hiện trường bỏ trốn. Tuy nhiên, được sự động viên của gia đình, người thân và cơ quan CSĐT, hai đối tượng đã đến Công an huyện Kim Thành đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đối tượng Thắng tại cơ quan điều tra. Ảnh: (Cơ quan Công an cung cấp)

Từ những chứng cứ thu thập và lời khai của đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Mạnh Thắng về tội giết người.

“Tôi cho rằng, trước khi sát hại, Thắng đã có sự chuẩn bị từ trước chứ không phải là ngẫu nhiên, cho nên khi ra tay đối tượng đã chém và đâm nhiều nhát trên cơ thể Công.

Lúc này, gia đình tôi mong muốn cơ quan pháp luật sớm điều tra làm rõ động cơ gây án của đối tượng, bắt đối tượng phải chịu trừng phạt, có trách nhiệm với hai cháu của tôi và bồi thường tổn thất cho gia đình”, anh Thành cho biết.

Đức Tuỳ