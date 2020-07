Vụ đốt nhà người tình ở An Giang bắt nguồn từ việc đưa cháu bé về ở chung

Liên quan đến vụ phóng hỏa đốt nhà người tình khiến 3 người bị thương, ngày 21/7, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam bị can Bùi Tấn Quang (48 tuổi) và Nguyễn Tất Linh 39 tuổi, cùng trú huyện Lấp Vò, Đồng Tháp) về tội giết người.

Các nạn nhân gồm: Nguyễn Thị Diễm (44 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú) chị Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1995, con gái bà Diễm) và bé L.T.A (SN 2017, là con chị Nguyễn Thị Thu Hà).



Bùi Tấn Quang và Nguyễn Tất Linh tại công an

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Quang có quan hệ tình cảm với bà Diễm. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cả 2 thường xảy ra mâu thuẫn, cự cãi nên bà D. có ý định dừng mối quan hệ này nên Quang đã rủ Linh đi phóng hỏa đốt nhà người yêu.



Vào khoảng 9h30', sáng 13/7, Quang đưa tiền cho Linh đi mua 45 lít xăng, rồi dùng xe ôtô 7 chỗ chở đến nhà bà Diễm châm lửa. Sau khi gây án, Quang bỏ trốn khỏi hiện trường, còn Linh quay về nhà. Đến sáng 14/7, Quang bị bắt tại Bến Tre, Linh cũng bị bắt ngay sau đó.

Thời điểm xảy ra vụ cháu, bà Diễm cùng con gái và đứa cháu 3 tuổi ở trong nhà nên bị bỏng nặng phải đi cấp cứu, điều trị. Dù may mắn thoát chết, nhưng căn nhà do bà Diễm dành dụm, tích góp gần cả đời người để xây dựng nay đã bị thiêu rụi gần như hoàn toàn.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: CAND

Theo ghi nhận của PV CAND, bà Diễm với ông Quang sinh sống với nhau như vợ chồng từ năm 2017. Ông Quang làm nghề lái xe, nhưng lại đam mê cờ bạc dù được bà Diễm nhiều lần khuyên ngăn. Ông Quang thường xuyên xa nhà nhưng mỗi khi về nhà lại thường gây sự, cãi nhau với bà Diễm.

Thời gian gần đây, do chị Hà - con gái bà Diễm nghỉ dịch COVID-19 nên đưa đứa con về sống chung với mẹ. Tuy nhiên, ông Quang không đồng tình và luôn chửi mắng bà Diễm. Ngoài ra, thời gian gần đây, ông Quang nghi ngờ bà Diễm có người mới.

Mâu thuẫn đến đỉnh điểm, bà Diễm nói với ông Quang không thể tiếp tục sống cùng nhau nữa. Ông Quang nói sẽ đốt nhà bà. Tưởng rằng ông Quang chỉ dọa, không ngờ ông này lại làm thật.

Chia sẻ với PV Đất Việt, bà Diễm đau buồn cho biết: "Tôi xuất thân từ một gia đình nghèo, phải tự lăn lộn làm ăn nên tôi hiểu, tôi khuyên ông Quang từ bỏ tính chơi cờ bạc đi vì đồng tiền kiếm cũng không được là bao nhưng ông ấy không chịu, còn nói là chơi có mức độ, liều lượng.

Mẹ con tôi gây dựng được nhà cửa như này phải trải qua biết bao sóng gió, còn ông Quang chỉ đến ở, không góp thêm hay đưa tiền bạc gì, ấy vậy mà khi con gái bà là Nguyễn Thị Thu Hà (25 tuổi) đưa con là cháu Lê T.A (3 tuổi) về sinh sống trong đợt dịch thì ông Quang không bằng lòng, thường tỏ ra khó chịu. Đặc biệt, ông con hành hung cháu A", bà Diễm cho hay.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.

