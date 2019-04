Vụ cựu thượng tá công an dâm ô nữ sinh 14 tuổi ở Thái Bình được xử kín

Theo ghi nhận của PV Tổ Quốc, phiên xét xử này sẽ xử kín, chỉ những người được triệu tập hoặc có giấy mời của toà án mới được tham gia.

Việc xử kín do bị hại là trẻ em đang là độ tuổi vị thành niên, là đối tượng được pháp luật bảo vệ. Bên cạnh đó, gia đình bị hại và người đại diện hợp pháp của bị hại trong vụ án này cũng có đơn xin xử kín.

Căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành và trên điều kiện thực tế, Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình quyết định xử kín, chỉ thông báo bản án công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng sau khi tuyên án.

Đây là phiên tòa nhận được sự quan tâm đặc biệt của công luận và người dân, bởi các bị cáo trong vụ án này đều là những người có học thức, địa vị xã hội và có mối quan hệ xã hội thân thiết với nhau, được coi là những người giàu có, thành đạt tại địa phương.

Các bị cáo đều bằng tuổi cha, tuổi chú của nạn nhân và đặc biệt 2 trong 4 bị cáo còn là chỗ thân quen với bố của nạn nhân.

Trước đó, Cơ quan CSĐ TP. Thái Bình ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về các hành vi: Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

4 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Phạm Văn Lam (SN 1972), trú tại phường Tiền Phong; Từ Minh Tuyên (SN 1971), trú tại phường Trần Hưng Đạo; Phạm Như Hiển (tên gọi khác là Phạm Như Kiểm, SN 1974), chỗ ở hiện nay khu đô thị Kỳ Bá và Phạm Đức Việt (SN 1974), chỗ ở hiện nay, khu đô thị Petro Thăng Long, phường Quang Trung (cùng TP. Thái Bình).

Trong số các bị can trên thì trước khi bị bắt và khởi tố, Phạm Văn Lam là thượng tá, đang giữ chức vụ Phó phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Bình. Còn bị can và nạn nhân đều có quan hệ gần gũi thân thiết với nhau.

Thời điểm xảy ra vụ việc, Kiểm rủ nữ sinh M. đi ăn nhậu cùng 3 bị can trên. Sau đó, khi thấy M. ngà ngà say, 4 đối tượng trên đã đưa nữ sinh này vào khách sạn để quan hệ tình dục.

Phát hiện không thấy con gái về nhà, gia đình nữ sinh liên lạc với Kiểm để hỏi, nhưng Kiểm nói không biết M. đi đâu. Do đó, người thân nạn nhân tiến hành tìm kiếm và trình báo công an. Chỉ đến khi nữ sinh về nhà thì sự viêc mới bại lộ.

