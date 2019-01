Vụ cướp ngân hàng ở Thái Bình: Đối tượng làm gì với số tiền lấy được?

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, cách đây 5 ngày, tại xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình xảy ra vụ việc khiến người dân hoảng sợ khi đối tượng Lê Văn Cẩn (50 tuổi), trú tại thôn Kiều Mộc, xã Tự Tân (cùng huyện) mang theo bình xịt hơi cay, dao quắm lao vào Phòng giao dịch Agribank chi nhánh Vũ Tiến thuộc Ngân hàng Agribank Thái Bình đe dọa nhân viên và cướp đi số tiền khoảng 200 triệu đồng.

Sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo Công an huyện Vũ Thư và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra theo dấu vết nóng. Từ hình ảnh camera an ninh, đặc điểm xe máy và đường tháo chạy, cơ quan chức năng xác định, Cẩn là nghi phạm liên quan đến vụ cướp ngân hàng.

Khu vực phòng giao dịch Ngân hàng Agribank Chi nhánh Vũ Tiến

Đến 3h sáng 24/1, lực lượng chức năng đã bắt được Cẩn. Tuy nhiên, lúc đầu đối tượng không nhận là thủ phạm gây ra vụ cướp. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Cẩn đã thừa nhận việc làm của mình.

Liên quan đến sự việc trên, ngày 26/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Thư đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam Lê Văn Cẩn để điều tra hành vi cướp tài sản.

Nói về nguyên nhân cướp ngân hàng, tại cơ quan điều tra đối tượng khai, vào cuối năm 2018, Cẩn có vay 70 triệu đồng ăn tiêu. Trong đó, có 50 triệu được đối tượng vay của một công ty dịch vụ, kinh doanh tài chính và bị chủ nợ cho người đến đòi. Do không có tiền trả nên Cẩn nảy sinh ý định cướp ngân hàng.

Đối tượng Cẩn bị bắt giữ sau khi gây ra vụ cướp ngân hàng

Sáng ngày 23/1, Cẩn đi xe máy không BKS đến Phòng giao dịch Ngân hàng Agribank Vũ Tiến để thăm dò. Khi thấy trong phòng có ít người, đối tượng dùng dao đe dọa và bình xịt hơi cay xịt vào mặt các nhân viên rồi nhanh tay vào quầy giao dịch lấy tiền.

Lấy được tiền, Cẩn lên xe máy bỏ chạy và đi thẳng về nhà cất giấu 120 triệu đồng, trả nợ 2 triệu đồng, mua xe máy mới và cho bạn gái 70 triệu. Tiếp đó, đối tượng đi làm ca đêm như bình thường như không có chuyện gì xảy ra và đến khi bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Cũng theo Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Thư, đối tượng hiện đang làm công nhân tại khu công nghiệp Phúc Khánh (TP. Thái Bình) đã li hôn vợ, gần đây có quan hệ tình cảm với một chủ quán Internet và Cẩn chưa có tiền án, tiền sự.

Hình ảnh đối tượng Cẩn được trích xuất từ camera

Đặc biệt, trước khi gây ra vụ cướp, đối tượng học cách tiếp cận trên mạng Internet, mua bình xịt hơi cay, găng tay, chọn phòng giao dịch của Agribank Vũ Tiến (cách nhà khoảng 12 km) là mục tiêu gây án.

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 23/1, Công an tỉnh Thái Bình nhận được tin báo tại phòng giao dịch của một ngân hàng chi nhánh tại xã Vũ Tiến (huyện Vũ Thư) xuất hiện 1 đối tượng nam giới cầm dao quắm đe dọa và bình xịt hơi cay xịt vào mặt 4 nhân viên ngân hàng (1 nam, 3 nữ) và 2 vợ chồng khách hàng, sau đó cướp đi khoảng 200 triệu đồng.

