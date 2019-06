Vụ cướp ngân hàng ở Phú Thọ: Nghi phạm là người lêu lổng, lười làm

Tuy nhiên, ở địa phương cũng chưa gây ra vụ việc gì gây nhức nhối hay vướng vào tiền án, tiền sự. Cũng theo ông Nguyễn Công Thức, Nguyễn Thành Nam (SN 1985), trú tại khu 5, xã Trung Giáp. Vợ chồng Nam có 2 đứa con, đứa lớn khoảng 6 tuổi, đứa nhỏ khoảng 2 tuổi.

"Bố Nam mất từ lâu do tai nạn giao thông. Nam ở với mẹ và cưới vợ đã khá lâu. Do không có việc làm ổn định, thường xuyên lêu lổng, lười làm ăn lại sa đà vào chơi bời cờ bạc nên hoàn cảnh gia đình của Nam thuộc diện khó khăn của địa phương. Có ít đất rừng do bố để lại sau khi chết cũng bị Nam đem bán. Nay gia đình mấy miệng ăn chỉ trông chờ vào vài sào ruộng", ông Thức cho biết.

Về thông tin trước khi bị bắt, Nam có làm nghề MC đám cưới, ông Thức cho biết, thật ra, Nam chỉ tham gia hộ một vài đám người quen, hoặc hứng lên thì dẫn một lúc chứ không phải là MC chuyên nghiệp.

Nghi phạm Nguyễn Thành Nam tại cơ quan CSĐT.

Liên quan đến vụ cướp xảy ra vào ngày 31.5 tại phòng giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, bằng nghiệp vụ, 20h ngày 1/6, Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt được Nguyễn Thành Nam, kẻ đã dùng dao và súng cướp đi hơn 500 triệu đồng tại đây.

Nguyễn Thành Nam khai nhận do sa vào lô đề cờ bạc nên dính nợ nần. Để có tiền trả nợ, Nam nghĩ đến việc đi cướp ngân hàng.

Nam đã lên kế hoạch một cách rất tỉ mỉ nhằm cướp ngân hàng như: Mượn xe máy của người quen ở tỉnh xa, chuẩn bị găng tay, mũ bảo hiểm, súng nhựa, áo mưa và tính toán tuyến đường bỏ chạy. Đặc biệt, đối tượng đã làm mờ biển số xe để tránh bị phát hiện.

Nam khai, do có người quen ở Thanh Ba nên Nam đã biết được lịch trình hoạt động của phòng giao dịch. Nam tính toán đột nhập vào khoảng 9 đến 10h vì khoảng thời gian đó ít người giao dịch, Nam đã đi mượn xe, chuẩn bị găng tay và các dụng cụ như dao, súng nhựa để cướp…

