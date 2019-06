Thông tin tại trang tin điện tử này nêu rõ, vào khoảng 20 giờ ngày 9/6, đồng chí Phan Hoài Ân, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Dương điều khiển xe ô tô cảnh sát tuần tra kiểm soát biển số 61A-004.22 lưu thông trên đường ĐT749 hướng từ ấp Hòa Lộc về hướng ngã tư Minh Hòa.

Khi đến khu vực chợ Minh Hòa thì xảy ra va chạm với anh Nguyễn Văn An (SN 1996, ngụ tại xã Bảo Quang, huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) đang đứng phụ bán hàng trước hiên nhà.

Vụ tai nạn khiến một người tử vong và chiếc xe hư hỏng nặng

Vụ va chạm làm anh An tử vong và xe ô tô bị hư hỏng nặng. Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo cho lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh ra quyết định đình chỉ công tác đối với Thiếu úy Phan Hoài Ân.

Những người chứng kiến vụ việc cho biết, chiếc xe trên được lái đi với vận tốc rất cao trước khi lao lên vỉa hè gây tai nạn khiến anh An tử vong. Khi vụ tai nạn xảy ra, tài xế có dấu hiệu say xỉn, không làm chủ được hành động của mình.

Thiếu Úy Ân sau khi gây tai nạn

Chị Phan Thị Bích Hiền (vợ nạn nhân) cho biết, tối ngày 9/6, lúc xảy ra tai nạn chị cũng có mặt tại hiện trường nhưng đứng cách chồng một quãng nên không gặp nạn. Trong quá trình làm việc với công an, chị đã yêu cầu phải đo nồng độ cồn tài xế gây tai nạn nhưng chưa nhận được câu trả lời từ phía công an là đã đo nồng độ cồn tài xế hay chưa?

Trả lời về việc này, một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết, thông tin về vụ việc đã được đăng trên trang thông tin điện tử Công an tỉnh Bình Dương. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Được biết, nạn nhân là con trai cả trong gia đình. Trước đây, hai vợ chồng anh bán trái cây ở chợ Minh Hòa nhưng buôn bán không ăn thua nên mới chuyển lên gần đường này bán mấy ngày nay.

Bảo Hằng

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật