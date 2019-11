Vụ con rể sát hại mẹ vợ: Hung khí gây án được tìm thấy ở đâu?

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, ngày 20/11, tại thôn 2, xã Thụy Lương (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khi đối tượng Vũ Đức Bộ (SN 1989), trú tại thôn Các Đông, xã Thái Thượng (cùng huyện) dùng dao sát hại mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Hợi (SN 1971). Gây án xong, đối tượng đẩy thi thể nạn nhân vào bể nước mưa và bỏ trốn khỏi hiện trường.

Cho đến lúc này, đối tượng gây ra vụ việc đã bị cơ quan công an bắt giữ nhưng nỗi đau của người ở lại thì không thể nguôi ngoai. Mỗi khi nghĩ đến vụ việc, ai cũng lên án hành vi tàn bạo của người con rể.



Nhớ lại vụ việc, ông Bùi Sỹ Sơn - Trưởng Công an xã Thụy Lương - kể, khoảng hơn 20h tối 20/11, ông nhận được điện thoại của chị Nguyễn Thị Huệ (SN 1996) trình báo mẹ đẻ mất tích.

Nhận được tin báo, công an xã đến nhà bà Hợi kiểm tra thì phát hiện cổng, cửa nhà khóa. Nghi có chuyện chẳng lành, lực lượng chức năng thông tin cho người thân nạn nhân và tiến hành phá cổng, cửa.

Sau khi công an xã vào được bên trong nhà thấy màn giường ngủ của bà Hợi vẫn buông, nhưng tìm không thấy nạn nhân đâu. Khi kiểm tra bể nước mưa, lực lượng chức năng thấy trên nắp bể có đặt 1 chiếc chậu nhựa, mở nắp bể nước thì phát hiện chiếc màn tuyn cùng áo khoác màu đỏ ở dưới.

Lúc này, lực lượng công an dùng thanh sắt kéo chiếc áo khoác cùng màn tuyn lên thì phát hiện dưới bể nước mưa có thi thể người. Ngay lập tức, chính quyền địa phương giữ nguyên hiện trường và nhanh chóng cấp báo về Công an huyện Thái Thụy cùng đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình. Khi đưa thi thể từ dưới bể nước mưa lên thì nạn nhân chính là bà Hợi. Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy, nạn nhân bị đa chấn thương, tử vong do ngạt nước.

Với nhận định ban đầu của cơ quan điều tra, có thể nạn nhân bị sát hại, cho nên lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm và phát hiện 1 con dao bấm dài khoảng 15cm trong bể nước mưa. Sau này, con dao bấm được xác định là hung khí mà đối tượng Bộ dùng để gây án.

Cũng theo chính quyền địa phương, bà Hợi trải qua 2 lần kết hôn và sinh được 2 người con. Tuy nhiên, trong quá trình chung sống, vợ chồng bà nảy sinh mâu thuẫn và chia tay sau lần tái hôn.

Thời gian gần đây, bà Hợi làm phục vụ cho một nhà hàng tại thị trấn Diêm Điền (cùng huyện). Buổi sáng 20/11, chủ quán không thấy bà đến làm việc như thường lệ và liên lạc không được nên đã đến nhà tìm thì phát hiện cổng, cửa khóa. Sau đó, vị chủ quán này đã thông báo cho công an sở tại.

Nói về thân nhân đối tượng, đại diện UBND xã Thái Thượng (nơi Bộ sinh sống) cho biết, Bộ là người có tiền án về tội trộm cắp tài sản khi y bắt trộm bò. Tuy là người nghiện ngập nhưng tại địa phương, đối tượng không xảy ra mâu thuẫn với bất kỳ ai.

