Thời gian qua, Báo Gia đình & Xã hội đã liên tục phản ánh sự việc chị P.T.T. (SN 1980) trú tại xã Trà Giang, huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) bị chồng là Lê Thanh Tùng (SN 1973) dùng dây xích cổ và khoá trong nhà khiến nhiều người bức xúc.

Sự việc ngay sau đó đã được người thân chị T. phát hiện báo cho chính quyền địa phương nhờ cơ quan chức năng đến giải cứu và Tùng đã bị Công an xã Trà Giang, Công an huyện Kiến Xương triệu tập lấy lời khai. Tuy nhiên, nhiều người đặt nghi vấn việc 2 cánh tay của cháu L.T.Q (SN 2002, con trai chị T.) bị gãy có phải do Tùng gây ra hay không?.

Chị T. và con gái út đang sinh sống tại nhà bố mẹ đẻ. Ảnh: Đ.Tuỳ

Trò chuyện với PV Báo Gia đình & Xã hội, cháu Q. cho biết: “Hai cánh tay của cháu bị bố bóp mạnh khiến rạn xương chứ không phải gãy như những gì mọi người đồn thổi thời gian qua...”.

Theo lời kể nạn nhân, cách đây hơn 2 tháng, bị chồng đánh do đó chị T. đã dẫn Q. cùng em gái về nhà bà ngoại ở. Đến đầu tháng 6/2017, Tùng sang đón 3 mẹ con chị T. về. Tuy nhiên, ban đầu khi bố sang đón, Q. không đồng ý.

"Hôm ấy, khi bố sang nhà bà ngoại để đón 3 mẹ con về thì chỉ có một mình cháu ở nhà nằm xem phim còn mẹ và ông bà đi làm. Bố bảo về nhà nhưng cháu không đồng ý vì phải đợi mẹ và em gái về cùng”, cháu Q. cho biết.

Thấy con trai không đồng ý về nhà, Tùng đã lớn tiếng quát nạt, bắt cháu về nhưng Q. cương quyết không đi. Một lúc sau, Tùng lấy 2 tay của mình bóp chặt lấy 2 cổ tay Q. kéo về và bị con trai tìm cách chống cự lại. Thấy không làm gì được, Tùng đã bỏ về nhà.

Cháu Q. kể: “Khi cháu càng chống cự thì bố càng bóp mạnh hơn, đến khi không kéo được cháu về nhà thì bố mới thả tay ra, lúc đó 2 cánh tay của cháu bị đau”.

Hai cánh tay của cháu Q. bị Tùng bóp rạn xương phải băng bó. Ảnh: Đ.Tuỳ

Đến chiều, khi ông ngoại đi làm về và thấy 2 cổ tay cháu ngoại bị đau nên đã đưa xuống Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương kiểm tra. Tại đây, các bác sỹ kết luận Q. bị rạn xương 2 cổ tay và phải đeo băng để cố định cho nhanh khỏi.

Nói về hôm xảy ra vụ đối tượng Tùng đánh và xích cổ vợ, bé Q cho hay: Vào buổi sáng 5/6, khi đó Q. đang ngủ trên tầng 2 không thấy bố mẹ lớn tiếng với nhau. Chỉ đến khi ông ngoại sang nhà và phát hiện sự việc hô hoán thì cháu mới biết.

“Khi chạy xuống nhà cháu đã thấy mẹ bị xích cổ vào xe ô tô của em gái, nhìn thấy cảnh đó cháu bị sốc và thương mẹ, nhưng lúc ấy cháu không biết phải làm gì để mở khoá. Sau đó, cháu có gọi thoại cho bố về mở khoá tháo xích”, cháu Q. kể lại.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, bình thường Tùng thi thoảng có uống rượu nhưng chỉ khi có khách hoặc nhà có đông người chứ không phải xuyên. Đặc biệt, Tùng là người chịu khó lao động bằng công việc xây dựng của mình.

“Cháu biết hành động của bố là khó có thể chấp nhận, nhưng bản thân không hề trách móc hay oán hận gì. Cháu mong rằng, sau lần này bố sẽ rút ra được bài học cho bản thân, từ nay về sau không đánh chửi mẹ nữa và cả gia đình sẽ chung sống với nhau đầm ấm”, Q. tâm sự.

Ngôi nhà xảy ra sự việc chị T. bị chồng dùng dây xích vào cổ. Ảnh: Đ.Tuỳ

Trước sự việc hội viên của mình bị chồng bạo hành, bà Phạm Thị Mai Phương – Chủ tịch Hội phụ nữ xã Trà Giang thông tin, hội cùng với chính quyền địa phương sẽ kiến nghị với cơ quan chức năng xử lý nghiêm người đã bạo hành chị T. để bảo vệ quyền và lợi ích cho phụ nữ.

"Nếu không làm mạnh, làm đúng pháp luật, sau này sẽ lại có nhiều người phụ nữ khác bị bạo hành với những sự việc tương tự như trên”, bà Phương cho biết.

Trước đó, Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, vào ngày 5/6 trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh chị P.T.T bị chồng là Lại Thanh Tùng dùng dây xích vào cổ khiến nhiều người bức xúc. Nguyên nhân khiến người chồng mất nhân tính hành động như vậy là do Tùng nghi ngờ vợ có quan hệ ngoài luồng.

Đức Tuỳ