Vụ chồng tâm thần uống thuốc diệt cỏ tự tử sau khi chém vợ: Nhân chứng nói gì?

Như Báo Gia đình & Xã hội đưa tin, cách đây 2 ngày tại thôn An Cúc, xã Kiến Quốc (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) xảy ra sự việc đau lòng khi B.N.C (SN 1983), bị bệnh tâm thần phân liệt cầm dao chém nhiều nhát vào cổ tay vợ, sau đó uống thuốc diệt cỏ tự tử. Tuy nhiên, chị T.T.Th. (SN 1992) đã tìm cách thoát ra ngoài cầu cứu.

Sau khi được sơ cứu tại Trạm y tế xã Kiến Quốc, 2 vợ chồng chị Th. được chuyển xuống Trung tâm y tế huyện Ninh Giang cấp cứu. Hiện tại, chị Th. đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức Hà Nội, còn anh C. điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương đã qua cơn nguy kịch.

Các nhân chứng kể lại sự việc xảy ra vào trưa 24/6. Ảnh: Đ.Tùy





Chúng tôi có mặt tại thôn An Cúc sau ngày xảy ra sự việc. Những người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng. Còn ngôi nhà của vợ chồng chị Th. nằm sâu trong ngõ nhỏ được khoá chặt, cánh cổng buộc tạm. Từ hiên nhà, sân đến ngoài ngõ vẫn còn nhiều vết máu đã khô vương vãi khắp nơi.

Là người chứng kiến sự việc, anh Nguyễn Gia Hoằng (đối diện nhà nạn nhân) kể, trưa ngày 24/6 khi anh đang làm mộc tại nhà thì nghe ở ngoài ngõ tiếng người phụ nữ kêu cứu "cậu ơi cứu cháu với".

Căn buồng của nhà nạn nhân, nơi chị Th. bị chồng cầm dao chém cổ tay. Ảnh: Đ.Tùy





"Khi nghe tiếng kêu cứu, tôi vội tắt máy cưa chạy ra ngoài cổng xem sự tình thế nào thì thấy chị Th. đang ôm cổ tay phải chảy máu chạy về hướng nhà ông cậu cách đó khoảng 80m. Lúc này, tôi chạy theo 1 đoạn thì nhìn thấy chị Th, vào nhà người thân nên tôi quay về nhà.

Về đến nơi, anh C.- chồng chị Th. đang nằm ở cổng. Tôi lại gần động viên, bảo anh ấy đi vào nhà nằm nhưng không thấy nói gì, cơ thể anh C. không thấy có thương tích. Sau đó, tôi quay lại nhà cậu của chị Th. để xem có ai đưa chị ấy ra trạm y tế sơ cứu chưa. Khi đang trên đường đến, tôi gặp người hàng xóm đèo chị Th. bằng xe máy đến trạm y tế", anh Hoằng cho biết.

Ông Sửa chỉ vị trí anh C. nằm trước cổng nhà. Ảnh: Đ.Tùy





Cũng theo anh Hoằng, khi thấy chị Th. được người hàng xóm đưa đi sơ cứu, anh quay lại nhà nạn nhân. Cùng thời điểm nay, anh C. không nằm ở cổng nữa mà đã đi vào nhà. Tuy nhiên, khi anh Hoằng đi đến gần cổng nhà chị Th., bất ngờ C. chạy từ trong sân ra cổng, tay cầm chiếc cốc nhựa, sau đó nằm xuống đường.

"Tôi thấy trong cốc anh C. cầm trên tay không có nước và tôi bảo đi vào nhà nằm, chứ nằm ở cổng trời nằng vì sự việc đã xảy ra rồi. Lúc này C. nói: em uống thuốc sâu em chết. Thấy vậy, tôi gọi chị hàng xóm để cùng đưa đến Trạm y tế xã cấp cứu", anh Hoằng nói.

Tiếp lời anh Hoằng, ông Nguyễn Trọng Sửa (cạnh nhà nạn nhân) kể, trưa 24/6, ông đang ở trong nhà có nghe thấy tiếng chị Th. kêu cứu. Khi chạy sang xem thế nào, ông Sửa nhìn thấy chị Th, ôm cổ tay đang chảy máu chạy cầu cứu. Còn anh C. đứng dựa vào cây chuối trước cổng nhà, mặt hướng ra ao và không nói gì.

Sau khi xảy ra sự việc, ngôi nhà vợ chồng chị Th. được khoá chặt. Ảnh: Đ.Tùy





"Một lát sau, tôi thấy anh C. ngồi bệt xuống nền đường và nằm xuống. Tưởng là anh ấy mệt hoặc có thể choáng khi nhìn thấy máu chảy nhiều từ tay vợ nên tôi có hỏi han vào bảo vào nhà nằm thì C. nói: "Cháu khổ lắm…". Vì không biết chị Th. có ai đưa đi cấp cứu chưa, cho nên tôi chạy đến nhà Trưởng thôn báo vụ việc cũng như nhờ tìm xe đưa đi", ông Sửa cho biết.

Nói về thời điểm tiếp nhận 2 vợ chồng chị Th., ông Phạm Văn Tuyên – Trạm trưởng trạm y tế xã Kiến Quốc thông tin, khoảng 11h trưa 24/6, chị Th. được hàng xóm đưa đến trạm y tế bằng xe máy. Khoảng 15 phút say, anh C. chồng chị Th. cũng được người dân đưa đến đây.

Khu vực nhà về sinh của nạn nhân - nơi phát hiện vỏ thuốc diệt cỏ, anh C. vứt sau khi uống. Ảnh: Đ.Tùy





"Chị Th, đưa đến trạm trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt, cổ tay phải được buộc dây vải và máu đông đặc. Lúc này, chúng tôi tháo dây vải trên cổ tay bệnh nhân thì máu chảy nhiều nên không dám tìm hiểu vết thương, nhưng tôi có nhìn thấy khoảng 3 đến 4 vết chém ngang phía trước cổ tay phải.

Chúng tôi tiến hành cầm máu, nẹp cố định bàn tay, cẳng tay phải. Riêng anh C. được đưa tới trạm trong tình trạng gọi hỏi tri giác lơ mơ, không trả lời, chân tay mềm nhũn. Khi hỏi thông tin người hàng xóm đưa đến được biết, bệnh nhân uống thuốc sâu. Cho nên, ngay sau đó, chúng tôi đưa 2 vợ chồng chị Th. lên xe ô tô xuống Trung tâm y tế huyện Ninh Giang cấp cứu", ông Tuyên cho biết.

Lần khám gần đây nhất của anh C. Ảnh: Đ,Tùy





Cũng theo Trạm trưởng Trạm y tế xã Kiến Quốc, anh C. bị bệnh tâm thần phân liệt từ năm 2007, hiện tại có số theo dõi và hiện đang uống thuốc điều trị. Hàng tháng, trạm y tế đều thăm khám để dựa vào kết quả đó đưa ra các loại thuốc điều trị ở những tháng tiếp theo.

Lần gần đây nhất, anh C. được trạm y tế thăm khám ngày 20/6 trong phiếu điều trị ngoại trú nêu rõ: "Thể trạng khá, ăn ngủ được, tư duy - cảm xúc - hành vi ổn. Nội – ngoại khoa bình thường, cấp thuốc 31 ngày từ 01/7-31/7/2020".

Đại diện Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Giang cho hay, anh C. uống thuốc diệt cỏ tự tử và hiện tại cả 2 vợ chồng đều đang nằm viện điều trị tại bệnh viện nên chưa thể lấy được lời khai. Do đó, chưa xác định được nguyên nhân vụ việc.

Ngôi nhà gia đình chị Th. sinh sống nằm sâu trong ngõ vắng bóng người qua lại. Ảnh: Đ.Tùy





Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Gia Sàng – Trưởng thôn An Cúc thông tin, anh C. là con thứ 2 trong gia đình, nhiều năm nay làm nghề thợ xây và có thời gian đi làm ở Quảng Ninh. Sau lần ở Quảng Ninh về, anh C. bị mắc bệnh tâm thần phân liệt. Hiện tại, chỉ có vợ chồng cùng 2 con nhỏ ở nhà, còn mẹ đẻ anh C. đi giúp việc cho người nhà trên Hà Nội.

Nhận xét về anh C., Trưởng thôn An Cúc cho biết: "Trước và sau khi bị bệnh, anh C. là người hiền lành, chịu khó lao động. Mặc dù bị bệnh như vậy nhưng C. vẫn đi làm thợ xây bình thường và tay nghề khá. Trước đây tôi có nhiều năm đi làm cùng với C. nên hiểu được phần nào tính cách anh ấy. Thậm chí, tối hôm trước xảy ra sự việc, tôi vẫn gặp anh C. đèo vợ con đi chơi.

Hiện tại vụ việc đã xảy ra rồi, còn nguyên nhân như thế nào phải đợi cơ quan công an làm rõ, Tuy nhiên, lúc này hoàn cảnh gia đình vợ chồng chị Th. khó khăn, trong khi còn 2 con nhỏ...".

