Vụ chồng giết vợ rồi ôm xác: Kẻ ảo giác khai có người muốn hại mình nên ra tay sát hại vợ

Ngày 25/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh nghệ An đã bắt tạm giam Mong Văn Hòa (30 tuổi, trú xã Tiền Phong, Quế Phong, Nghệ An) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo hồ sơ vụ việc, trưa 11/2, Hòa sử dụng ma túy đá. Hai hôm sau, Hòa ở nhà cùng vợ ở nhà và anh ta thấy ảo giác.

Hòa nói thấy có người muốn giết mình nên lao đến tấn công vợ. Anh ta dùng tay bóp cổ vợ đến chết.

Nhiều giờ đồng hồ sau, Hòa tỉnh lại thấy vợ đã tắt thở. Hối hận vì đã giết vợ, Hòa tự sát rồi ngồi giữa nền nhà ôm xác vợ. Anh ta gọi điện cho anh vợ thông báo mình đã giết vợ.

Người dân hiếu kỳ theo dõi sự việc.

Khi công an và người thân phá cửa vào nhà, nhà chức trách ghi nhận cơ thể Hòa bê bết máu, đang ôm xác vợ. Hòa được đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng.

Công an sau đó đã làm việc và lấy mẫu máu của Hòa đi giám định để xem có ma túy lúc gây án hay không. Tuy nhiên hiện tại vẫn chưa có kết quả chính xác.

Bước đầu, Hòa cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi giết vợ. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý Hòa trước pháp luật.

