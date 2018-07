Vụ chồng chém vợ hàng chục nhát dao lúc rạng sáng: Nạn nhân cam chịu ở cạnh chăm sóc chồng dù nhiều lần tính mạng mình bị đe dọa

Vụ án chồng bị bệnh thần kinh rạng sáng cầm dao chém vợ hàng chục nhát khiến nạn nhân tử vong ngay trong nhà riêng đang làm kinh hoàng cả khu xóm núi mấy ngày nay. Làng vốn hầu hết là đồng bào dân tộc Mường sinh sống, đều có quan hệ họ hàng với nhau nên mọi người ai cũng đau lòng.

Bà H. chị nạn nhân kể lại sự việc.

Vụ án xảy ra rạng sáng ngày 7/7 tại thôn Phương Viên, xã Tân Thành, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Hiện hung thủ Quách Đình T. (SN 1967) đang bị công an tạm giữ, nạn nhân Nguyễn Thị H. (SN 1968) đã được gia đình làm lễ an táng theo phong tục địa phương.

Người nhà cho biết, hai vợ chồng ông T. vốn lớn lên cùng làng, nhà cách nhau chỉ vài trăm mét. Hai người cưới nhau, sống cuộc sống bình dị, sinh được hai gái một trai. Hai con gái đầu đã lấy chồng, con trai út mới xuất ngũ, đang đi làm phu hồ.

Những khi bình thường, T. chăm chỉ làm ăn và yêu thương vợ con, ai thuê gì làm nấy. Thế nhưng nhiều năm nay, T. sinh thói rượu chè rồi đổ bệnh thần kinh khiến gia đình nhiều phen khốn đốn. "Nó có mấy khi tỉnh đâu, đi làm thì chỉ đủ tiền mua rượu, say ngày này qua ngày khác không ai can ngăn được", bà H. chị ruột nạn nhân than thở.

Bà Nguyễn Thị H. chị ruột của nạn nhân cho biết: "T. mắc chứng thần kinh đã 6 năm nay, có sổ lấy thuốc theo tháng trên trạm xã. Thế nhưng thường ngày không chịu dùng thuốc, chỉ khi phát bệnh không biết gì nữa, người nhà pha thuốc vào thức ăn thì mới chịu dùng".

Nhiều người già trong làng cảm thương số phận của nạn nhân.

Kể từ khi T. bắt đầu đổ đốn rồi bệnh tật, bao nhiêu gánh nặng cơm áo thuốc thang đều đặt cả lên vai vợ, nạn nhân vẫn lầm lũi đi làm thuê từ sáng sớm đến tối đêm không than thở với ai. Những cụ già trong làng tỏ ra thương cảm, có cụ nói rằng "nó chỉ nghỉ làm những hôm ở nhà chăm chồng bị ốm, cả cuộc đời chưa được thảnh thơi chút nào".

Trong 6 năm kể từ khi phát bệnh, T. đã không ít lần khiến vợ con khốn khổ. Mỗi lần lên cơn T. lại đập phá hết đồ đạc trong nhà, bỏ ăn bỏ uống lồng lộn trong mấy ngày, người gầy rạc đi. Những lúc này bà H. phải bỏ công việc ở nhà chăm chồng, thu dọn nhà cửa. Khi chồng tỉnh lại bươn chải đi làm kiếm tiền thuốc thang và mua sắm bù đắp những thứ chồng đập phá.

Có vài lần T. lên cơn bất thình lình, mọi người không phát hiện sớm để ứng phó. Năm 2015, một lần lên cơn trong đêm nên không ai biết, T. đã châm lửa đốt nhà, khiến bản thân bị bỏng nặng. Sau sự việc, bà H. lại phải kiếm tiền chữa bệnh, tẩm bổ cho chồng, lại tiếp tục làm thuê làm mướn để mua sắm những thứ bị chồng phá hoại.

Rồi một lần khác mới gần đây, khi bà H. đi thăm con gái về, trên tay đang bế cháu ngoại thì T. chạy từ nhà ra cầm theo cái bơm đánh tới tấp vào vợ. Không kịp phản ứng, nạn nhân chỉ xô cháu gái ra xa rồi đứng im hứng chịu trận đòn thảm khốc. Sau lần đấy bà bị chấn thương nặng nhưng cũng không dám nằm viện nhiều, lại về nhà và lao đầu vào công việc.

"Nó cam chịu, tôi bảo ra nhà tôi ở cách li cho an toàn nhưng nó không làm. Mỗi lần T. đổ bệnh là gầy rạc đi, nó lại phải ở nhà chăm sóc. Cứ thế, chồng vừa béo khỏe xong thì lại đổ bệnh, cả cuộc đời nó chưa khi nào được nghỉ ngơi. Nhiều lần chồng lên cơn đánh cho thừa sống thiếu chết, hôm nay lại xảy ra sự như vậy. Sống không sung sướng gì, chết cũng không thanh thản", chị nạn nhân vừa nói vừa sụt sùi khóc.

Hiện vụ án vẫn đang được công an huyện Lương Sơn (Hòa Bình) tiếp tục điều tra làm rõ.

