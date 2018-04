Vụ chặt đầu phi tang: Nạn nhân thường vào vườn nhà nghi phạm câu cá

Liên quan đến vụ "Bắt nghi phạm chặt đầu phi tang, dùng dao chém công an trọng thương", chiều 8-4, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết do ông Hồ Thanh N. (59 tuổi; ngụ khóm 3, phường 3, TP Sa Đéc) thường xuyên vào vườn của Nguyễn Thanh Tâm (48 tuổi, hàng xóm của ông N.) câu cá nên Tâm tức giận dùng dao sát hại.

Nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm. Ảnh: Công an cung cấp

Theo bà Nguyễn Ngọc Ph. (hàng xóm), vào trưa 7-4, bà thấy ông N. cầm cần câu đi về hướng nhà Tâm. Đến khoảng 17 giờ 50 phút cùng ngày, con của Tâm đi làm về bỗng hốt hoảng chạy ra chỗ bà Ph. nói có xác chết trong vườn nhà.

Sau đó, con của Tâm chạy đến nhà ông Nguyễn Ngọc Minh (tổ trưởng khóm 3) báo sự việc. "Con ông Tâm nói với tôi có ai trèo cây dừa nhà tôi hái trộm bị ngã nằm bất tỉnh dưới đất. Tôi chạy ra xem thì thấy thi thể ông N. bị mất phần đầu, nằm bên vườn ông Tâm. Sau đó, mọi người chia nhau đi tìm thì thấy phần đầu nạn nhân bị vứt trong lùm cây vườn nhà tôi, cách thi thể khoảng 4m" - ông Minh kể.

Khẩn trương điều tra, công an nghi ngờ Tâm là thủ phạm nên mời về trụ sở làm việc. Tuy nhiên, người đàn ông này không chịu đi, cầm dao nằm trong buồng, trùm mền cố thủ. Sau một lúc, công an vận động, kêu gọi đối tượng nhưng bất thành.

Hung khí vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Khi trung tá Trần Văn Minh, Trưởng Công an phường 3, dùng súng bắn đạn cao su bắn chỉ thiên thì bị Tâm chém lìa đốt của hai ngón tay cùng 1 vết thương sâu ở bắp tay phải.

Trung tá Minh được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) điều trị, còn Tâm bị bắt giữ.

Theo người dân tại địa phương, Tâm thường xuyên nghiện rượu, đánh vợ con và gây sự với hàng xóm.

Theo NLĐ