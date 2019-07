Những ngày qua, người dân xã Dị Nậu (huyện Tam Nông, Phú Thọ) bàn tán xôn xao về việc cháu N.T.H (15 tuổi) bị chính bố ruột là Nguyễn Văn Hải (SN 1981) xâm hại tình dục đến mức có thai. Để rồi, ngày 19/5, cháu H đã sinh một bé gái nặng 2,6kg. Đau xót hơn, vừa mới sinh ra, bé gái đã mắc chứng bệnh kém thị lực do bị di truyền từ mẹ.

Ngay sau khi H sinh con, cơ quan Công an đã tổ chức lấy mẫu AND của cháu bé đi giám định. Từ kết quả thu thập được, ngày 26/6, Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành bắt tạm giam đối tượng Hải về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Bình luận về vụ án này, luật sư Nguyễn Thu Anh - Đoàn luật sư Hà Nội cho rằng, trẻ em là đối tượng đặc biệt được pháp luật bảo vệ, hành vi lạm dụng tình dục của người cha đối với con gái đã đi ngược lại chuẩn mực về đạo đức, xã hội cũng như các quy định của pháp luật, cần phải xử lý nghiêm minh. "Đây là sự việc hết sức đau lòng cho bé gái và gia đình. Hành vi hiếp dâm chính con đẻ của mình thể hiện sự thú tính và đồi bại của con người bị can. Tôi nghĩ bị can Hải sẽ phải nhận bản án xử phạt nghiêm khắc của pháp luật. Tuy nhiên, ngoài pháp luật, bị can Hải còn phải chịu sự phán xét của tòa án lương tâm, đạo đức, sự lên án của dư luận xã hội", luật sư Anh nói.

Cũng theo luật sư Anh, nếu hành vi của Hải đúng như thông tin báo chí nêu thì bị can này sẽ bị truy tố và xét xử về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" theo điểm a, b (khoản 2, Điều 142, BLHS 2015) với khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù. Điều luật này quy định: "1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ; Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: a) Có tính chất loạn luân; b) Làm nạn nhân có thai".

Cháu H và con nhỏ mới sinh

Cùng chung quan điểm trên, luật sư Vũ Đức Long cho rằng, việc đối tượng Hải lợi dụng tình trạng cháu bé bị thiểu năng trí tuệ, bị mù lòa, không thể nhận thức để thực hiện hành vi đồi bại càng khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Hành vi này không những ảnh hưởng đến chính tâm lý, tương lai của cháu bé mà còn ảnh hưởng đến cả đứa con mà cháu đã sinh ra. Pháp luật cần xử lý thật nghiêm để thể hiện tính chất răn đe, phòng ngừa, nhằm tránh những trường hợp tương tự xảy ra.

Nói về tình trạng các bé gái bị xâm hại thời gian gần đây xảy ra liên tục, luật sư Long cho rằng: "Vụ án cha hiếp dâm con gái ruột dẫn đến mang thai rồi sinh con tại Phú Thọ gây chấn động dư luận bởi tính chất, mức độ rất nghiêm trọng, vi phạm pháp luật, thể hiện sự suy đồi đạo đức. Hiện nay, tình trạng xâm hại tình dục trẻ em đang khá là nhức nhối trong xã hội, nạn nhân bị xâm hại tình dục là các trẻ em gái tuổi đời còn rất ít, thiếu hiểu biết pháp luật, kiến thức về giới tính, thiếu các công cụ để phòng tránh xâm hại tình dục. Trong khi đó, những người phạm tội lại thường là những người thân, có quan hệ rất gần gũi với các em, như quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng. Theo tôi để ngăn chặn tội phạm này, cần đưa pháp luật về chăm sóc, giáo dục trẻ em, pháp luật hình sự liên quan đến các tội phạm xâm hại tình dục trẻ em vào giảng dạy trong các nhà trường phổ thông để nâng cao hiểu biết pháp luật cho các em và giúp các em kịp thời tố giác tội phạm khi bị xâm hại".

Nguyễn Hằng

