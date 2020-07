Vụ cán bộ trường học hiếp dâm trẻ tàn tật: Mong có tiền để đưa con ra Hà Nội chữa trị

Dù đau đớn vẫn mong đến tòa nghe xét xử kẻ hại mình

Ngày 17/7, TAND tỉnh Nghệ An xét xử phúc thẩm và bác kháng cáo của gia đình bị hại, tuyên y án 2 năm tù đối với bị cáo Phan Huy Giang (SN 1976, trú xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, Nghệ An) về tội "Hiếp dâm".



Nạn nhân là em N.T.Q (SN 1997, trú cùng xã với bị cáo). Em Q. bị tàn tật, tay chân co quắp không cử động, đi lại được. Vụ án gây rúng động làng quê.

Bị cáo Giang tại phiên tòa.





Tại phiên tòa hôm nay, bà N.T.N (SN 1968, mẹ em Q.) đưa em đến tòa trên chiếc giường mượn của bệnh viện. "Cháu nhập viện được 10 ngày nay. Cháu bị sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, hoại tử nhiều bộ phận trên cơ thể. Tôi không muốn đưa cháu đến tòa nhưng nó cứ khóc nằng nặc đòi đến nên tôi đành mượn chiếc giường của bệnh viện đưa cháu đến đây" – bà N. nghẹn giọng.

Tòa phúc thẩm mở do có đơn kháng cáo của gia đình bị hại khi cho rằng bản án sơ thẩm quá nhẹ đối với bị cáo.

Theo cáo trạng của VKS, vào khoảng 15h ngày 9/11/2019, Phan Huy Giang đến nhà bà N.T.N để thông báo về việc không có chế độ thích hợp để hỗ trợ cho con gái tật nguyền của bà. Lúc đó, Giang thấy chị Q. ở nhà một mình và nói "cho chú chụp ảnh". Sau đó, Giang dùng điện thoại chụp bộ phận nhạy cảm của chị Q. và đi về nhà. Khoảng 1 tiếng sau Giang lại đến nhà bà N. và cho chị Q. 100.000 đồng.

Đến 19h cùng ngày, Giang lại đến nhà gặp và thông báo với bà N. "Chế độ học nghề của cháu Q. không được xét nên chụp ảnh cháu đưa lên Facebook để nhờ các nhà hảo tâm ủng hộ một chiếc xe lăn. Chụp cho cháu kiểu ảnh chỗ mô nó khổ khổ tý" – Giang nói. Sau đó, Giang về nhà ngủ.

Đến 22h30, Giang tỉnh dậy, uống một cốc rượu và xem lại một số hình ảnh đã chụp chị Q. nên bị kích thích. 23h cùng ngày, Giang mặc quần đùi, áo lót đi tập thể dục. Khi qua nhà bà N., đối tượng nảy ý định giao cấu với chị Q. rồi lẻn vào nhà thực hiện hành vi đồi bại của mình với nạn nhân.

Ngày 10/11, nghe con gái kể lại sự việc xảy ra vào tối hôm qua, bà N. đã làm đơn tố giác gửi Công an xã Diễn Lộc và đưa con gái đi khám tại Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An. Tiếp đến, bà gửi đơn tố cáo đến Cơ quan cảnh sát điền tra Công an huyện Diễn Châu để làm rõ sự việc Giang giở trò đồi bại với con gái mình.

Ngày 11/11, Cơ quan CSĐT huyện Diễn Châu đã tiến hành trưng cầu Trung tâm giám định pháp y tỉnh Nghệ An giám định pháp y về tình dục đối với chị Q. Sau đó, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Diễn Châu đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Phan Huy Giang về hành vi "Hiếp dâm".

Dù đau đớn nhưng cháu Q. vẫn mong đến phiên tòa xét xử kẻ hại mình.





Ngày 17/3/2020, TAND huyện Diễn Châu đưa vụ án ra xét xử và tuyên án 2 năm tù đối với Phan Huy Giang về tội "Hiếp dâm". "Bản án dành cho Giang quá nhẹ. Trong khi con gái của tôi chịu quá nhiều thiệt thòi. Q.bị tàn tật chỉ ngồi một chỗ ở nhà nhưng việc làm của bị cáo – là một cán bộ trong trường học đã ảnh hưởng đến tâm lý, danh dự, nhân phẩm của con gái tôi. Sau sự việc, con bé ít ăn, ít ngủ, luôn sợ hãi nên sinh ra nhiều bệnh tật" – bà N. uất nghẹn nói.

Bác kháng cáo, tuyên y án 2 năm tù kẻ hiếm dâm người tàn tật

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Giang không tranh luận về tội danh, chỉ xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại thống nhất về tội danh mà VKS truy tố. Tuy nhiên, đề nghị HĐXX áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội với người khuyết tật nặng theo điểm k, khoản 1, Điều 52 Bộ luật hình sự (BLHS) là "Phạm tội đối với người ở trong tình trạng không thể tự vệ được, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng, người bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc người lệ thuộc mình về mặt vật chất, tinh thần, công tác hoặc các mặt khác".

HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng, phiên tòa sơ thẩm đã tuyên đúng người, đúng tội. Cụ thể, tòa sơ thẩm áp dụng khoản 1 điều 141 BLHS quy định: "Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc bằng thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân". Và theo hướng dẫn mục 7, điều 3 của Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐTP ngày 1/10/2019 của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng 1 số quy định tại các điều 141 đến 147 của BLHS thì "Lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được quy định tại khoản 1, điều 141 và khoản 1, điều 142 của BLHS là việc người phạm tội lợi dụng tình trạng người bị hại lâm vào một trong nhưng hoàn cảnh sau đây để giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác.

Cụ thể, người bị hại không thể chống cự được (ví dụ: "người bị hại bị tai nạn, bị ngất bị trói, bị khuyết tật… dẫn đến không thể chống cự được" như vậy hành vi phạm tội đối với người khuyết tật của bị cáo là yếu tố định tội nên không phải là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, xét về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thì bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Có tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình bị cáo có bố là người có công được nhà nước tặng thưởng huân, huy chương kháng chiến. Ngoài ra, tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã thỏa thuận đền bù thêm 20 triệu đồng cho gia đình bị hại. Tổng số tiền bị cáo đền bù cho bị hại là 70 triệu đồng.

Vì vậy, HĐXX tuyên bác kháng cáo của bị hại, tuyên y án 2 năm tù đối với bị cáo Phan Huy Giang.

Kết thúc phiên tòa, gia đình bị hại vẫn không đồng tình với bản án này và sẽ có đơn lên cấp tòa cao hơn để đòi lại công bằng cho cháu bé.

"Giờ sức khỏe con bé quá yếu. Khi vào khoa Hồi sức cấp cứu phía bệnh viện đã yêu cầu gia đình đưa cháu ra tuyến trung ương điều trị. Thương con lắm nhưng nhà tôi làm gì có tiền để đưa nó đi. Đành xin ở lại bệnh viện tuyến tỉnh. Con bé đã thiệt thòi đủ đường lại gặp hoàn cảnh trớ trêu này" – bà N. nói trong nước mắt.

V. Đồng

